El plantel de Gimnasia y Esgrima compartió una tarde de entrenamientos junto a los jóvenes de la Región de Aysén.

El "Verde" realizó una clínica de básquet en Puerto Aysén

En la previa del amistoso frente a Deportes Ancud, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia llevó a cabo una clínica de básquet con jóvenes de Puerto Aysén, Chile.

El plantel profesional de Gimnasia compartió una tarde llena de entrenamientos junto a los jóvenes de la Región de Aysén, donde realizaron distintos trabajos de fundamentos, ataque y defensa.

Este miércoles, el “Verde” se medió ante Deportes Ancud a quien le ganó -con paliza incluida- por 89-40 en el primero de dos amistosos en el imponente estadio 21 de Abril de Puerto Aysén.