Gimnasia entrenó en Chile a la espera de su primer amistoso

El plantel profesional trabajó con miras al primer juego de preparación ante CD ABA Ancud que se disputará este miércoles en Puerto Aysén.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó sus primeros entrenamientos con vistas a los amistosos que afrontará ante CD ABA Ancud, este miércoles y el viernes -ambos desde las 20- en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén, Chile.

En el primer día de entrenamientos, el director técnico del “Verde”, Pablo Favarel comentó: "Hicimos una primera práctica donde los jugadores reconocieron las instalaciones, trabajando con el preparador físico en el gimnasio y después básquet en la cancha".

Sobre los amistosos en tierras chilenas, Favarel señaló: "Con mucha expectativa de seguir construyendo el equipo de cara no solamente a los dos amistosos que tenemos esta semana, sino también al primer partido de la Liga Nacional del tres de octubre, contra San Martín de Corrientes".

NO TE QUEDES SIN TU LUGAR

Por otra parte, el club “mens sana” continúa con la venta de abonos para toda la temporada 25/26 de la Liga. Los mismos se pueden adquirir en la secretaría del club, ubicada en Roque Sáenz Peña 764, de lunes a viernes de 13 a 17, o a través del WhatsApp 297-5069150.

Obtener el abono para la temporada ofrece importantes beneficios: la posibilidad de elegir y asegurar un lugar en el Socios Fundadores, una bonificación y el acceso a una tarjeta conmemorativa por los 20 años de la obtención del título de Liga Nacional.