Di Pierro crítico de los jugadores de Chacarita: "Parecen señoritas de cabaret"

El exintendente de Comodoro y actual presidente del club de la Primera Nacional también dijo que sus jugadores "son cagones; no tienen actitud ni sangre".

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, que viene de perder en el clásico ante Almirante Brown y marcha octavo en el Grupo B de la Primera Nacional, apuntó sin temor contra los futbolistas de su plantel profesional: “Estoy defraudado por la situación que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando ayer. Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima por ellos. No todos, algunos... Parecen señoritas de cabaret”.

Di Pierro, molesto porque su equipo no triunfa hace cinco partidos, continuó: "Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes... No sé qué necesitan. A lo mejor necesitan otra cosa. No tienen actitud, no tienen sangre".

El Funebrero cayó por 1-0 ante Almirante Brown en condición de local. Al respecto, el exintendente de Comodoro opinó: "Ayer era un partido para despegarnos. Hace ocho fechas íbamos segundos, hace 12 íbamos primeros. Ahora estamos viendo si entramos al reducido y podemos jugar una Copa Argentina, después de todo el esfuerzo que hicimos".

Luego, amplió: "No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores. Antes, con el técnico, que no tenían relación... ¿Ahora le van a echar la culpa al técnico? Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza yo. No tendría que hablar así como presidente del club. Pero yo anoche, como la mayoría que queremos al club, no dormí".

Finalmente, Di Pierro concluyó: “Si los mimás y le das todo, les estás encima y te pagan de esta manera... Entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si siendo malo entienden las cosas".

El conjunto porteño inició de buena manera la campaña de la mano de Juan Manuel Azconzábal, pero el Vasco rescindió su contrato en agosto. Carlos Mayor tomó las riendas: igualó en su debut ante Chaco For Ever y perdió ante Almirante. Su próximo desafío será visitar a Central Norte de Salta el próximo domingo.