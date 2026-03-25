Se jugaron partidos de la Fase Asociativa en categorías formativas como así también de la etapa regular en Mayores del torneo Apertura 2026.

El básquet local aprovechó al máximo el fin de semana largo

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó el fin de semana largo, una nueva fecha de la Fase Asociativa clasificatoria a la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa en categorías menores (masculino y femenino), Liga Próximo y la fase regular en Primera división, en ambas ramas, por el torneo Apertura 2026.

La maratónica jornada basquetbolista terminó este martes con dos partidos en el gimnasio “Diego Simón” de barrio General Mosconi y uno en el Socios Fundadores.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron desde el jueves 19 hasta el este martes 24 de marzo.

Panorama

JUEVES 19

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 73 / Escuela Municipal Pueyrredón 25 (Primera Femenino).

VIERNES 20

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 51 / Náutico Rada Tilly 93 (Primera Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 81 / Escuela Municipal Pueyrredón 60 (Primera Masculino).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 85 / Petroquímica 73 (Primera Masculino).

SABADO 21

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Escuela Municipal Pueyrredón 6 / La Fede Deportiva “Bordó” 134 (Mini Mixto).

- Escuela Municipal Pueyrredón 11 / La Fede Deportiva “Bordó” 151 (Cadetes Masculino).

- Escuela Municipal Pueyrredón 7 / La Fede Deportiva “Bordó” 152 (Juveniles Masculino).

- Escuela Municipal Pueyrredón 2 / La Fede Deportiva “Bordó” 145 (Infantiles Masculino).

En el Socios Fundadores

Gimnasio “Socios Fundadores”

- Gimnasia "Blanco" 74 / Gimnasia "Verde" 40 (Mini Mixto).

- Gimnasia "Blanco" 113 / Gimnasia "Verde" 23 (Cadetes Masculino).

- Gimnasia "Blanco" 91 / Gimnasia "Verde" 19 (Infantiles Masculino).

- Gimnasia "Blanco" 53 / Gimnasia "Verde" 80 (Juveniles Masculino).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 42 / La Fede Deportiva “Blanco” 62 (Cadetes Masculino).

- Petroquímica 54 / La Fede Deportiva “Blanco” 40 (Infantiles Masculino).

- Petroquímica 48 / La Fede Deportiva “Blanco” 57 (Juveniles Masculino).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly “Negro” 16 / CAI 70 (Mini Mixto)

- Náutico Rada Tilly “Negro” 44 / CAI 63 (Cadetes Masculino)

DOMINGO 22

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 35 / La Fede Deportiva “Bordó” 37 (Juveniles Femenino).

- Náutico Rada Tilly 56 / La Fede Deportiva “Bordó” 37 (Infantiles Femenino).

- Náutico Rada Tilly 35 / La Fede Deportiva “Bordó” 49 (Cadetes Femenino).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 61 / Escuela Municipal Pueyrredón 19 (Infantiles Femenino).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 100 / CAI 58 (Liga Próximo Masculino).

- Petroquímica 81 / Náutico Rada Tilly 39 (Primera Femenino).

MARTES 24

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva “Blanco” 12 / Gimnasia y Esgrima 71 (Cadetes Femenino).

- La Fede Deportiva 71 / Gimnasia “Verde” 83 (Liga Próximo Masculino).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia “Blanco” 37 / Náutico Rada Tilly 107 (Liga Próximo Masculino).