La actividad, correspondiente al torneo Apertura, se desarrolló desde el viernes hasta el martes, todo en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo.

El futsal promocional tuvo cuatro días con 368 goles

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó durante el fin de semana largo, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la actividad tuvo lugar desde el sábado hasta el martes último, en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, escenario donde se registraron un total de 368 goles en los sesenta partidos desarrollados en sus diferentes denominaciones.

A continuación se detalla todos los resultados y sus respectivos goleadores que se registraron durante el fin de semana largo en el futsal formativo de la Asociación Promocional.

Además, en cada una de las categorías, se consigna la cantidad de goles que fueron anotados.

Panorama

DENOMINACION C-11 2015 (30 goles)

3ª fecha

- La Súper Económica 1 (Francis De Vadillo) / Halcones Dorados FC 0.

- Los Matadores 7 (Thiago Paredes-Samuel Madrid 2-Santino Millapi-Asiel Maripillán-Benjamín Bahamonde 2) / Juanes Motos FS 0.

- El Lobito Infantil 4 (Benicio Pucheta-Gonzalo Alaniz-Benjamín Vargas-Nicolás Cartagena) / Asturiano Celeste 1 (Lorenzo Pastrana).

- Casino CR 6 (Mateo Ferreyra-Ignacio Kochowicz-Ramiro Perales 4) / Vikingos FC HDP 0.

- Guardianes JL 1 (Bruno Gffanka) / Lanús Infantil 5 (Bautista Dure 2-Lorenzo Rodríguez 3).

- Parma Futsal 1 (Román Rivera) / Comodoro FC 4 (Alfi Andretta 2-Milo Andretta–Lorenzo Altamirano).

DENOMINACION C-11 2016 (71 goles)

2ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Eloy Elgueta-Benjamín Vargas) / Halcones Dorados FC 0.

- Asturiano Celeste 3 (Bastian Pucheta-Lorenzo Pastrana 2) / Lanús Infantil 2 (Matheo Manduca-José Loncón).

- Nueva Chicago 2 (Luca Bahamonde-Lisandro López) / La Súper Económica 10 (Kenai Gómez 2-Ciro Flores 3-Emanuel Vargas 4-Ian Alvarado).

- Lanús 4 (Juan Mansilla 2-Bautista Guinao-Bautista Gallardo) / Los Rebeldes 4 (Santino Cárdenas-Axel Gorocito-Mateo Gordillo 2).

- MyL Futsal 0 / PM FC Negro 3 (Cazziano Andrade 3).

- Casino CR 3 (Juan Cruz Demartini-Felipe Yappert-Francisco Navarro) / PM FC Azul 8 (Francisco Silvera-Lorenzo Aseff 2- Emiliano Aldaba-Valentino Espinosa 4).

3ª fecha

- Nueva Chicago 2 (Luca Bahamonde-Luis Alfonzo) / PM FC Negro 5 (Orlando García 2-Eloy Abalos 2-León Villafañe).

- Halcones Dorados FC 3 (Tiziano Flores-Thomás Quiñonero-Joel

Reinoso) / La Súper Económica 4 (Constantino Mandes-Kenai Gómez-Ciro Flores-Ian Alvarado).

- MyL Futsal 1 (Thiago Morales) / Casino CR 0.

- Asturiano Celeste 2 (Bastian Pucheta–Benicio Rodríguez) / Los Rebeldes 2 (Juan Pablo Raileff-Santino Cárdenas).

- Lanús 1 (Juan Mansilla) / PM FC Azul 2 (Dimitri Alaniz-Valentino Espinosa).

- El Lobito Infantil 8 (Benjamín Perea-Thaiel Mansilla 3-Eloy Elgueta-Benjamín Vargas 3) / Lanús Infantil 0.

DENOMINACION C-09 2017 (28 goles)

3ª fecha

- PM FC Negro 1 (Eusebio Roldán) / Lanús 3 (Tadeo Domínguez 2- Augusto Schvallier).

- Los Matadores 2 (Faustino Flores 2) / JM Futsal 3 (Genaro Avilés - Lucas Yáñez-Matheo Loza).

- Asturiano Celeste 1 (David Silvero) / Milan F.I 2 (Genaro Barrionuevo-Adrián Romero).

- El Lobito Futsal 14 (Román Aguilar-Lautaro Sobarzo-Lionel

Barrionuevo 3-Nicolás Ojeda 2-Santino Care 6-Thian Cárcamo) / Casino CR 0.

- El Lobito Infantil 1 (Michel Márquez) / PM FC Azul 1 (Facundo Carro).

DENOMINACION C-09 2018 (20 goles)

2ª fecha

- MyL Futsal 3 (Haziel Chiguay 2-Noah Schevemmer) / Juanes Motos Futsal 0.

- Nero Futsal 0 / JM Futsal 4 (Noah Canales-Bautista Osorio- Lorenzo Fornola-Leandro Vargas).

- La Súper Económica 0 / PM FC Azul 6 (Mateo Meza-Facundo Carro 2-Lorenzo Amaya 3).

- La Cigarra 6 (Lohan Rementería -Erik Cabaña-Lucca Bustos- Lohan Vidal 2-Román Maliqueo) / PM FC Negro 1 (Valentino De Godos).

DENOMINACION C-13 (76 goles)

3ª fecha - Zona ‘A’

- Los Amigos FC 4 (Ciro Arriesgada-Blas López-Benicio Ontiveros- Benjamín Ontiveros) / JM Futsal 3 (Ian Almonacid-Franccesco Vacca-León Lodeiro).

- El Pilar Celeste 3 (Vicenzo Saldivia-Aaron Mayorga-Alexander Báez) / Halcones Dorados FC 3 (Tiziano Aguilar-Nehemías Juárez 2).

- Lanús 2 (Ciro Vargas-Joel Oyarzo) / Juanes Motos FS 7 (Benjamín Barrientos-Agustín Reynoso-Juan Ignacio Arizcuren-Mateo Ceballos 4).

- Guerreros FC 4 (Ian Gómez-Isaías Holgado 2-Máximo Quintero) / MyL Futsal 3 (Nehuén Carrizo-Benjamín Cabello-Joaquín Tejada).

- Casino CR 1 (Mateo Villarroel) / Lanús Infantil “A” 5 (Bautista Llancabure-Nehemías Lincopil-Lisandro Hernández-Thiago Chaile- Máximo Vera).

4ª fecha – Zona ‘A’

- Los Amigos FC 3 (Blas López-Benicio Ontiveros 2) / Halcones Dorados FC 5 (Tiziano Aguilar-Uriel Cuyul 2-Nehemías Juárez 2).

3ª fecha – Zona ‘B’

- La 14 FC 2 (Lorenzo Morales-Benicio Loncón) / El Pilar Azul 4 (Arian Barrientos 4).

- La Cigarra 6 (Jeremías Soto 3-Lucca Andrade-Genaro Corrales-

Tiziano Flores) / El Lobito Futsal 1 (Thaiel Chaura).

- Los Matadores 6 (Iker Salaberry-Bautista Romero-Emanuel Aguilar-Marcos Peralta-Thiago Domínguez 2) / Juan XXIII 1 (Mateo Cardade).

- Parma Futsal 10 (Santino Tenorio-Máximo Soto 2-Lautaro Herrera-Thiago Llaguel 4-Román Rivera 2) / Saavedra Futsal 0.

- Lanús Infantil “B” 2 (Bautista Alvarado-Theo Avendaño) / Inter 0.

4ª fecha – Zona ‘B’

- Parma Futsal 1 (Máximo Soto) / Lanús Infantil “B” 0.

DENOMINACION C-15 (66 goles)

3ª fecha – Zona ‘A’

- Saavedra Futsal 4 (Neri Rodríguez 2-Demian Mareco-Thiago

Gutiérrez) / Juan XXIII 1 (Ian Rojas).

- Lanús Infantil 5 (Giovanni Guinao-Bastian Miranda-Ian Barría-Mateo Muñez-Lisandro Hernández) / Malvinas Club 5 (Ciro Uribe-Theo Uribe-Renzo Lastra-Ian Ojeda-Mateo Millalipe).

- CyS Futsal 5 (Leonel Robledo 2- Alex Díaz-Santino Díaz 2) / La Súper Económica 3 (Stefano Iglesia-Ezequiel Juárez-Diego

Grance).

- Milan Futsal 1 (Fausto Farías) / Los Matadores Rojo 6 (Otoniel Sánchez-Santino Pairo-Tiago Viana-Fabio Zamora-Lautaro Poveda 2).

- Pietrobelli FC 5 (Dylan Aguilar 5) / Casino CR 9 (Guillermo Kuhn-Juan Manuel Taquías-Matheo Montero 5-León González-Jeremías Gueicha).

4ª fecha – Zona ‘A’

- Lanús Infantil 2 (Tiziano Hernández-Ian Barría) / Milan Futsal 1 (Luciano Navarro).

3ª fecha - Zona ‘B’

- Guardianes JL 1 (Tiziano García) / MyL Futsal 4 (Jonatan Torres-Mateo Soto-Martín Alarcón-Ian Segundo).

- Nero Futsal 0 / Deportivo DM 2 (Bruno Bahamonde 2).

- 70/30 3 (Carlos Colivoro 3) / Juanes Motos Futsal 1 (Santiago Beltrán).

- Lanús 1 (Ian Villalba) / Los Matadores Azul 5 (Bautista Barrionuevo 2-Pablo Ruiz-Facundo Ferreira-Thiago Pereyra).

3ª fecha – Zona ‘B’

- Galácticos 2 (Ciro Alaniz-Ivo De Leonardi) / Deportivo DM 0.

DENOMINACION C-17 (77 goles)

3ª fecha

- 70/30 6 (Gastón Alfonso-Dilan Montiel-Kevin Chávez-Bautista Colivoro 2-Bautista Barría) / Los Titanes FC 5 (Enzo Martínez 3- Miguel Loncón-Joaquín Lavados).

- El Lobito Futsal 3 (Walter Toledo 2- Renzo Flores) / Deportivo DM Blanco 1 (Brandon Chiguay).

- Juan XXIII 1 (Matías Cabrera) / Amigos del Poli 8 (Emanuel Medina-Brian Nieva 3-Luciano Santander 2-Leandro Ibáñez 2).

- Inter 6 (Bruno Barría 3-Mateo Sáez-Josiah Páez-José Arias) / Saavedra Futsal 1 (Máximo Panello).

- Deportivo DM Negro 1 (Benjamín Mendoza) / MyL Futsal 8 (Vicente Mandaglio-León Pinda-Benjamín Errecalde-Ian Sánchez 2- Enzo Soto-Dante González-Jonás Oyarzo).

- La Súper Económica 3 (Tobías López 2-Benjamín Fernández) / Alma Gaucha 2 (León Remolcoy-Jorge Díaz).

- CIPA 3 (Tomás Alvarado-Bruno Barros-Leandro Mansilla) / 707 Futsal 2 (Guillermo Almonacid-Thiago Morán).

- Guardianes JL 2 (Lautaro López-Brandon Schneider) / Lanús 3 (Román Tolaba 2-Thiago Villalba).

4ª fecha

- Deportivo DM Blanco 0 / Amigos del Poli 14 (Brian Nieva-Matías Mercado 7-Luciano Santander-Santiago Angulo 2-Bautista Galván 3).

- La Súper Económica 1 (Lionel Crespo) / Lanús 4 (Mateo Morales-Santino Suárez-Thiago Villalba-Enzo Troiano).

- 70/30 1 (Ian Ballona) / Saavedra Futsal 2 (Bruno Carrizo-Marcelo Carrazco).