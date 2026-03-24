Deportivo Sarmiento y Rada Tilly se repartieron puntos

Igualaron 1-1 en la continuidad de la 2ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”. Elías Zupán y Rodrigo Ledesma, los goles en el “Pampa Zaldúa”.

Deportivo Sarmiento y Rada Tilly igualaron este martes 1-1 en la continuidad de la 2ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el estadio Pampa Zaldúa, tuvo el arbitraje de Diego Schooff, y los goles del encuentro los marcaron Elías Zupán para el “Depo” en la primera etapa y Rodrigo Ledesma -de penal- a favor del “Aurinegro” en el complemento.

Zupán, a los 40’ de la etapa inicial puso al frente al equipo de Gabriel Conde con un disparo desde afuera del área y por arriba.

Sin embargo, a los 36’ del segundo tiempo, Rada Tilly llegó al empate a través de Ledesma, quien desde los doce pasos estableció el 1-1.

Los dos equipos terminaron con diez. Porque tras el gol, Ledesma se fue expulsado con roja directa, mientras que minutos después, el que siguió el mismo camino fue Ezequiel Ludden, por doble amarilla.

De esa manera, Sarmiento y Rada Tilly quedaron a mano logrando así ambos su segundo empate en el campeonato, que tiene como líderes a General Saavedra y Comisión de Actividades Infantiles.

La fecha se completará este miércoles, cuando a partir de las 17, Jorge Newbery visite a Laprida, en partido que será dirigido por Maximiliano Selg.

La jornada se inició el último domingo con cuatro partidos. General Saavedra goleó 6-0 a Deportivo Portugués y Comisión de Actividades Infantiles superó por 2-1 a Argentinos Diadema.

Además, Huracán logró su primer triunfo al derrotar de visitante 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, mientras que Próspero Palazzo y Petroquímica, empataron sin goles en Kilómetro 9.

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Panorama de la 2ª fecha

DOMINGO 22

- Unión San Martín Azcuénaga 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 0 / Petroquímica 0.

- Argentinos Diadema 1 / Comisión de Actividades Infantiles 2.

- Deportivo Portugués 0 / General Saavedra 6.

MARTES 24

- Deportivo Sarmiento 1 / Rada Tilly 1.

MIERCOLES 25 (17:00 – 15:00 Reserva)

- Laprida vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Laprida.