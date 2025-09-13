El elenco “azzurro” de Comodoro Rivadavia se medirá este sábado desde las 19 ante el local 3 de Febrero de Buenos Aires.

La CAI U-11 Mixto juega la cuarta Fase de la Liga Federal Formativa

El equipo mixto U-11 de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se encuentra en Buenos Aires a la espera del inicio de la primera ronda de Interconferencias -4ta Fase- de la Liga Federal Formativa, donde se encuentran los 16 mejores equipos del país de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

El cuadrangular se disputará en el Estadio Jorge Larramendy del Club Atlético 3 de Febrero (Islas Malvinas N° 2681, San Andrés, Buenos Aires).

Además del local y del equipo dirigido por el profesor Mariano It, lo jugarán Monte Grande (Bs. As.) y Cinco Saltos (Río Negro).

El elenco “azzurro” se medirá este sábado desde las 19 ante el local 3 de Febrero. Mientras que el domingo, a las 10 jugará con Monte Grande y por la tarde, su rival será Cinco Saltos.

Todos los partidos serán transmitidos en vivo por Básquet Pass. El 1° y 2° del grupo, clasificarán a la siguiente instancia.

……………

Programa

SABADO 13

19:00 CAI vs 3 de Febrero.

DOMINGO 14

10:00 CAI vs Monte Grande.

18:00 CAI vs Cinco Saltos.