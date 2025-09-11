Derrotó 62-59 a Gimnasia “Blanco” y conquistó el título del torneo Apertura de básquet en la rama masculina. El tercer puesto fue para Náutico “Amarillo”.

La Fede "Bordó" se coronó campeón en categoría U-15

La Fede Deportiva “Bordó” se consagró este miércoles campeón en categoría U-15 masculino del torneo Apertura de básquet al vencer a Gimnasia y Esgrima “Blanco” por 62-59.

Fue en la final, que se jugó en el gimnasio Diego Simón, con el arbitraje de Axel Catalán y Micaela Moncalieri. Los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 8-20, 26-42 y 36-49.

En el ganador se destacaron Ian Evans (18 puntos, 9 rebotes, 3 recuperos y una tapa), Máximo Panello (14 tantos, 5 rebotes, 4 recuperos y una tapa) y Santiago Olmos (11 unidades, 13 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y 3 tapas).

Por el lado de Gimnasia “Blanco”, su goleador resultó Santiago González (13 puntos y 7 rebotes), y luego lo siguió Rocco Vicini (11 tantos y 5 rebotes).

Por su parte, en el partido por el tercer puesto, Náutico Rada Tilly “Amarillo” derrotó 50-39 a Comisión de Actividades Infantiles.

Vicente Nicora fue el goleador de Náutico y del partido con 26 unidades, 4 rebotes y 6 recuperos. En el “Azzurro”, su mejor vía de gol resultó Luciano Vignolo, con 15 tantos y 16 rebotes, mientras que Tobías Jaramillo aportó 10 puntos y tomó 9 rebotes.

DEFINEN EN U-15 FEMENINO

Este jueves, mientras tanto, Náutico “Amarillo” y La Fede Deportiva “Bordó” definirán el título en la categoría U-15 Femenino.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21:30 y contará con el arbitraje de Matías Carrizo y Facundo Iza.

El último martes, en el mismo escenario de juego, dio inicio el Final Four -semifinales- con victoria de Náutico “Amarillo” ante Petroquímica 58-22, y el triunfo de La Fede “Bordó” ante su par de La Fede “Blanco” por 63-28.

Antes de la final, desde las 20, se disputará el partido por el tercer puesto entre Petroquímica y La Fede “Blanco”. Arbitrarán Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

Panorama

MARTES 9

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 58 / Petroquímica 22 (U-15 Femenino)

- La Fede Deportiva "Bordó" 63 / La Fede Deportiva "Blanco" 28 (U-15 Femenino).

MIERCOLES 10

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final).

- 3º Puesto: Náutico Rada Tilly “Amarillo” 50 / CAI 39 (U-15).

- 1º Puesto: Gimnasia “Blanco” 59 / La Fede Deportiva “Bordó” 62 (U-15).

JUEVES 11

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final).

20:00 U-15 Femenino: 3º Puesto La Fede Deportiva “Blanco” vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

21:30 U-15 Femenino: 1º Puesto Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.