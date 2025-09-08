Dos argentinos presentes en un prestigioso campus FIBA

Simón Gradín y Facundo Cornalis participaron el fin de semana del Programa de Desarrollo Juvenil organizado por FIBA y The Grind Session. Gradín fue elegido en el quinteto ideal.

Valiosa experiencia internacional para dos jóvenes argentinos nacidos en el 2008 que se desempeñan en el exterior. Del 4 al 7 de septiembre, Simón Gradín y Facundo Cornalis participaron del prestigioso FIBA Youth Elite Camp global, que se desarrolló en la Academia DME en Florida, Estados Unidos. Esta nueva edición de la iniciativa formativa, que contó con la organización de FIBA y The Grind Session, reunió a los mejores talentos jóvenes de América y África en una de las academias más importantes del básquet norteamericano de escuela secundaria.

Participaron 28 de los mejores atletas de ambos continentes en edades colegiales, que mostraron sus talentos a la vista de scouts internacionales. El evento estuvo liderado por el entrenador múltiple campeón de mundiales formativos Donald Showalter (USA Basketball), junto con Walter Roese, Clay Moser, Sharman White y Matt Panaggio. Durante el cierre, el argentino Simón Gradín fue elegido en el quinteto ideal del campamento.

"El Programa de Desarrollo juvenil es una de las prioridades estratégicas más importantes para FIBA. Estamos entusiasmados con este campamento y las oportunidades que puede abrirle a los mejores atletas jóvenes de América y África. Continuaremos enfocándonos en el desarrollo de los jóvenes en el futuro para así proveer una plataforma de crecimiento para ellos", expresó Carlos Alves, director ejecutivo de FIBA Américas.

Simón Gradín, nacido en Capital Federal y surgido del club Náutico Buchardo con un breve paso por Obras Sanitarias, se desempeña actualmente el el Movistar Estudiantes de Madrid y ha tenido experiencia con la camiseta nacional en dos mundiales, el U17 de 2024 y el U19 de 2025 dado dos años de ventaja. Facundo Cornalis, nacido en Santa Fe, fue parte de la Preselección Nacional U17 del año pasado y actualmente se desempeña en el Obradoiro de España. Ambos pertenecen a la categoría 2008, que este año tendrá su primera competencia oficial representando al país con el Sudamericano U17.