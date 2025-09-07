Derrotó en la final a La Fede Deportiva 84-63 y se quedó con el torneo que organizó la ACRB. El tercer puesto fue para Náutico Rada Tilly.

La CAI conquistó el título del Apertura en la categoría U-11

El equipo masculino U-11 de Comisión de Actividades Infantiles se consagró este domingo campeón del torneo Apertura 2025 de básquetbol.

Fue al vencer a La Fede Deportiva 84-63 en la final que se jugó en la sede “azzurra”.

Por su parte, Náutico Rada Tilly le ganó ajustadamente a Gimnasia y Esgrima “Blanco” por 59-58 y se quedó con el tercer puesto del torneo.

Por otra parte, y en lo que respecta a la categoría U21, Gimnasia aplastó a la CAI 94-46 por la quinta fecha de la fase regular del actual certamen.

La acción continuará este lunes en el gimnasio “Diego Simón” de barrio General Mosconi, con la disputa del Final Four -semifinales- de la categoría U15 masculino.

Desde las 20 jugarán Náutico Rada Tilly “Amarillo” con Gimnasia “Blanco” y luego La Fede Deportiva “Bordó” frente a la CAI.

…………….

Panorama

DOMINGO 7

En Comisión de Actividades Infantiles - Final Four (Final).

- 3º Puesto: Náutico Rada Tilly 59 / Gimnasia “Blanco” 58 (U-11).

- 1º Puesto: La Fede Deportiva 63 / CAI 84 (U-11).

En el Socios Fundadores - Fase Regular / 5

- Gimnasia y Esgrima 94 / Comisión de Actividades Infantiles 46 (U21).

LUNES 8

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Semifinal)

20:00 U-15: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

21:30 U-15: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

MARTES 9

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

20:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

21:30 U-15 Femenino: La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

MIERCOLES 10

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final).

20:00 U-15: 3º Puesto (Perdedor 2º vs 3º) vs (Perdedor 1º vs 4º). Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

21:30 U-15: 1º Puesto (Ganador 1º vs 4º) vs (Ganador 2º vs 3º). Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

En el Socios Fundadores - Fase Regular / 5

21:30 U-21: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

JUEVES 11

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final).

20:00 U-15 Femenino: 3º Puesto (Perdedor 2º vs 3º) vs (Perdedor 1º vs 4º). Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

21:30 U-15 Femenino: 1º Puesto (Ganador 1º vs 4º) vs (Ganador 2º vs 3º). Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.