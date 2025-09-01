Petroquímica es campeón de Primera división Femenino

Derrotó 68-53 a Gimnasia y Esgrima y se adjudicó el torneo Apertura de básquet. Camila Rivero fue la goleadora del juego con 20 puntos.

El plantel femenino de Petroquímica conquistó este domingo el título del torneo Apertura de Primera división del básquet, al derrotar a Gimnasia y Esgrima por 68-53, para ganar la serie 2-0 y así festejar en el Socios Fundadores.

El partido contó con el arbitraje de Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza, y los parciales por cuarto de juego fueron: 9-14, 25-41 y 43-53.

El elenco de Juan Carlos Morel se quedó con el triunfo y el título por el goleo de Camila Rivero, quien fue la máxima anotadora del juego con 20 puntos, 6 rebotes, 3 pases gol, 6 pérdidas y 3 recuperos.

Y los rebotes (16) de Claribel Reynoso y de Agostina Mercado (10), quien además aportó 9 puntos.

También fue importante lo de Sofía Mugica (11 unidades, 4 rebotes y 4 recuperos.

En Gimnasia, mientras tanto, la mejor, y como lo fue en el primer juego, Verónica Maurer con 10 puntos, 7 rebotes y 2 tapas, mientras que Paloma Kamann y Tamara Torres se combinaron con 8 tantos cada una.

De esa manera, la rama femenina definió a su campeón, mientras que este miércoles, en Náutico Rada Tilly se jugará el segundo punto de la final masculina, entre el dueño de casa y Gimnasia, que tiene en ventaja al “Aurinegro” ya que se impuso 64-53 en el primer partido jugado en el Socios Fundadores.

Síntesis

Gimnasia 53 / Petroquímica 68

Gimnasia (9+16+18+10): Tamara Torres 8, María Jiménez 2, Rocío Jaramillo 6, Celina Asenjo 6 y Verónica Maurer 10 (fi); Paloman Kamann 8, Agostina Díaz 2, Nadia Ustarez 5, Ana Laura Suárez 2, Olivia Groshaus 4, Celeste Morales 0 y Natalia Reyes 0. DT: Sebastián Sánchez.

Petroquímica (14+27+12+15): Agostina Domingos 4, Camila Rivero 20, Candela Vidal 6, Valentina Barrionuevo 8 y Claribel Reynoso 2 (fi); Agostina Mercado 9, María Carrizo 8, Sofía Mugica 11, Yanina Coria 0, Maura Márquez 0, Khaterina Rodríguez 0 y Paula Mugica 0. DT: Juan Carlos Morel.

Parciales: 9-14, 25-41 y 43-53.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza.

Estadio: Cemento Comodoro (Km 8).

Serie: Petroquímica ganó 2-0.

Panorama

SABADO 30

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 29 / Gimnasia y Esgrima 57 (U-11 Femenino).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 95 / La Fede Deportiva "Blanco" 10 (U-13).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 55 / La Fede Deportiva "Blanco 64 (U17).

DOMINGO 31

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 30 / La Fede Deportiva "Bordó" 32 (U-15 Femenino).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 63 / La Fede Deportiva "Bordó" 56 (U-13 Femenino).

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 40 / La Fede Deportiva "Bordó" 62 (U17).

En el Socios Fundadores

- Náutico Rada Tilly 22 / Gimnasia y Esgrima 96 (U-11 Femenino).

2º Juego Final

- Gimnasia y Esgrima 53 / Petroquímica 68 (Primera Femenino).