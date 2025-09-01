Petroquímica es campeón de Primera división Femenino

El plantel femenino de Petroquímica conquistó este domingo el título del torneo Apertura de Primera división del básquet, al derrotar a Gimnasia y Esgrima por 68-53, para ganar la serie 2-0 y así festejar en el Socios Fundadores.
El partido contó con el arbitraje de Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza, y los parciales por cuarto de juego fueron: 9-14, 25-41 y 43-53.
El elenco de Juan Carlos Morel se quedó con el triunfo y el título por el goleo de Camila Rivero, quien fue la máxima anotadora del juego con 20 puntos, 6 rebotes, 3 pases gol, 6 pérdidas y 3 recuperos.
Y los rebotes (16) de Claribel Reynoso y de Agostina Mercado (10), quien además aportó 9 puntos.
También fue importante lo de Sofía Mugica (11 unidades, 4 rebotes y 4 recuperos.
En Gimnasia, mientras tanto, la mejor, y como lo fue en el primer juego, Verónica Maurer con 10 puntos, 7 rebotes y 2 tapas, mientras que Paloma Kamann y Tamara Torres se combinaron con 8 tantos cada una.
De esa manera, la rama femenina definió a su campeón, mientras que este miércoles, en Náutico Rada Tilly se jugará el segundo punto de la final masculina, entre el dueño de casa y Gimnasia, que tiene en ventaja al “Aurinegro” ya que se impuso 64-53 en el primer partido jugado en el Socios Fundadores.
Síntesis
Gimnasia 53 / Petroquímica 68
Gimnasia (9+16+18+10): Tamara Torres 8, María Jiménez 2, Rocío Jaramillo 6, Celina Asenjo 6 y Verónica Maurer 10 (fi); Paloman Kamann 8, Agostina Díaz 2, Nadia Ustarez 5, Ana Laura Suárez 2, Olivia Groshaus 4, Celeste Morales 0 y Natalia Reyes 0. DT: Sebastián Sánchez.
Petroquímica (14+27+12+15): Agostina Domingos 4, Camila Rivero 20, Candela Vidal 6, Valentina Barrionuevo 8 y Claribel Reynoso 2 (fi); Agostina Mercado 9, María Carrizo 8, Sofía Mugica 11, Yanina Coria 0, Maura Márquez 0, Khaterina Rodríguez 0 y Paula Mugica 0. DT: Juan Carlos Morel.
Parciales: 9-14, 25-41 y 43-53.
Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza.
Estadio: Cemento Comodoro (Km 8).
Serie: Petroquímica ganó 2-0.
Panorama
SABADO 30
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 29 / Gimnasia y Esgrima 57 (U-11 Femenino).
- Náutico Rada Tilly "Negro" 95 / La Fede Deportiva "Blanco" 10 (U-13).
- Náutico Rada Tilly "Negro" 55 / La Fede Deportiva "Blanco 64 (U17).
DOMINGO 31
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 30 / La Fede Deportiva "Bordó" 32 (U-15 Femenino).
- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 63 / La Fede Deportiva "Bordó" 56 (U-13 Femenino).
- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 40 / La Fede Deportiva "Bordó" 62 (U17).
En el Socios Fundadores
- Náutico Rada Tilly 22 / Gimnasia y Esgrima 96 (U-11 Femenino).
2º Juego Final
- Gimnasia y Esgrima 53 / Petroquímica 68 (Primera Femenino).