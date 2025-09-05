La U13 Femenino define al campeón del Apertura

Será este sábado a las 21:30 cuando La Fede Deportiva reciba en el “Diego Simón” a Náutico Rada Tilly. Antes, Gimnasia y Petroquímica jugarán por el tercer puesto.

La Asociación Comodoro Rivadavia continuará el fin de semana con la definición del torneo Apertura 2025, y en este caso lo hará con las formativas.

En ese contexto, este sábado a partir de las 21:30, La Fede Deportiva recibirá en el gimnasio “Diego Simón” a Náutico Rada Tilly por la final de la categoría U13 Femenino. Leandro Aguirre y Facundo Iza serán los árbitros del encuentro.

Antes de la definición por el título se jugará el partido por el tercer puesto entre Gimnasia y Esgrima y Petroquímica. Los jueces serán Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

El domingo, mientras tanto, en la sede de Comisión de Actividades infantiles se jugará el Final Four de la categoría U11, mientras que por la noche, en el Socios Fundadores, Gimnasia y la CAI jugarán por la quinta fecha de la fase regular de la U21.

Además, el fin de semana tendrá nuevos encuentros con las categorías de iniciación deportiva, es decir que los más pequeños volverán a tener acción.

La actividad se desarrollará en el gimnasio Diego Simón, como así también en el Socios Fundadores.

…………….

Programa

SABADO 6

En el gimnasio Diego Simón – Final Four

16:30 U-13 Femenino: 3er. Puesto Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

21:30 U-13 Femenino: 1er. Puesto: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

DOMINGO 7

En Comisión de Actividades Infantiles - Final Four (Final).

14:00 U-11: 3er. Puesto (Perdedor 2º vs 3º) vs (Perdedor 1º vs 4º). Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

16:00 U-11: 1er. Puesto (Ganador 1º vs 4º) vs (Ganador 2º vs 3º). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

En el Socios Fundadores - Fase Regular / 5

19:00 U-21: Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.

Programa de Encuentros

SABADO 6

En el gimnasio “Diego Simón”

U-07 (Cebollitas): La Fede Deportiva vs Gimnasia “Blanco”.

U-09: (Pre Mini): La Fede Deportiva vs Gimnasia “Blanco”.

En el Socios Fundadores

13:00 U-07: (Cebollitas): Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón.

14:00 U-09 (Pre Mini): Gimnasia “Verde” vs Escuela Municipal Pueyrredón.