Argentina derrotó a Canadá y jugará la final de la AmeriCup

El Seleccionado Nacional dominó al gran cuco del torneo para imponerse por 83-73 con una exhibición de buena defensa y básquet coral. Estelar José Vildoza con siete triples. Este domingo, la final ante Brasil.

Por las semifinales de la AmeriCup que se celebra en Nicaragua, la Selección Argentina Mayor masculina de básquet superó este sábado a Canadá por 83-73 y sacó pasaje para la gran final del certamen, que será este domingo desde las 21:10 ante Brasil. Fue una actuación que quedará en la historia de esta camada, porque el elenco de Pablo Prigioni dominó de punta a punta al único invicto y gran candidato al título, maniató todos sus intentos, estuvo los 40 minutos al frente y llegó a sacar 25 de máxima. José Vildoza brilló con 26 puntos y 7/9 en triples pero la gran figura fue la defensa colectiva.

De entrada, Argentina marcó su abrumadora superioridad, aprovechando el envión de la heroica victoria en cuartos ante Puerto Rico. Sacó una rápida ventaja de 11-0 al cerrarle el aro a su rival con Juan Fernández como estandarte y correr en ataque rápido. Tras ocho minutos y medio del primer parcial, Canadá solo había anotado cinco puntos, sin goles de campo. Del otro lado, el elenco nacional empezó a dar indicios de una actuación colectiva con lucidez y solidaridad. Al cierre del período inicial, la ventaja era de 24-9 y la tendencia resultó irreversible.

En el segundo cuarto, Canadá encontró mayores facilidades para llegar cerca del canasto y se reencontró con el goleo forzando algunas pérdidas, pero Argentina le encontró la vuelta y sostuvo la ventaja pegando en el momento justo. Ganó el parcial por 22-20 y se fue al descanso largo arriba por 46-29.

A la vuelta de los vestuarios llegó la reacción de Canadá, que intentó acercarse mediante la presión todo el campo y el juego físico. Allí apareció la puntería del equipo nacional y el liderazgo de José Vildoza para calmar las aguas. La defensa volvió a brillar, con un nivel de concentración y disciplina que indujo tiros forzados y secó sus porcentajes. La ejecución ofensiva dio otro salto de calidad, con circulación y buenas decisiones, Argentina encontró tiros abiertos que le permitieron superar la barrera de los 20 de ventaja. El parcial finalizó 22-16 y la ventaja creció a 68-45.

El vendaval argentino se acentuó en los primeros minutos del cuarto capítulo. José Vildoza apareció en todo su esplendor, llegó a su séptimo triple y quebró definitivamente las intenciones del rival, que nunca hizo pie en el partido. Con el correr de los minutos y con el resultado ya resuelto, Canadá aprovechó para decorar el resultado hasta lograr un cifra más discreta en relación a lo que fue el desarrollo del partido.

En el marco de una actuación colectiva sólida, inteligente y dominante, José Vildoza fue la individualidad más destacada. El último MVP de La Liga Nacional finalizó con 26 puntos (7/9 en triples) y 6 asistencias, además del aplomo intangible en los momentos bisagra y un manejo magistral de los tiempos del partido. Gonzalo Corbalán sumó un doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes, mientras que Juan Fernández aportó 11 con cinco tableros y tres tapas. Argentina lanzó 12 de 28 en triples y repartió 22 asistencias en 29 canastas.

Con este resultado, se repite la final de la última edición en Recife. Argentina, que llegó a este torneo con el objetivo de desarrollar a un núcleo de jugadores jóvenes, jugará el duelo por el título, este domingo desde las 21:10 frente a Brasil. Decimosegunda aparición consecutiva en el podio de América.