Náutico Rada Tilly se coronó campeón del torneo Apertura

Náutico Rada Tilly venció a Gimnasia y Esgrima por 71-69 y de ese modo se consagró campeón del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina.

Dos libres de Franco Varone a 14” para el final, más un rebote clave de Jamil Jasín, le permitieron al equipo de Lucas Torres lograr la victoria y asegurarse así el título del certamen de la ACRB.

El partido, que se jugó en cancha del “Aurinegro”, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza, con parciales por cuarto de juego de 14-24, 35-40 y 56-54.

En el flamante campeón sobresalió el ala pivote Tomás Musotto -el MVP-, quien fue el goleador de su equipo con 21 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y una tapa.

También fueron importantes los aportes de Jasín (15 tantos y 5 rebotes) y del experimentado pivote Diego Romero (11 unidades, 8 rebotes, 2 tapas, 2 asistencias y 2 recuperos).

En el “Verde”, mientras tanto, su mayor vía de gol resultó José Ignacio Copesky, máximo anotador del juego. El caletense marcó 26 puntos, tomó 9 rebotes, dio 3 pases gol, metió una tapa y tuvo 3 recuperos.

Por su parte, el pivote Ciro Melo aportó 14 tantos y dio 2 pases gol, mientras que Natalio Santacroce hizo 11 unidades y su hermano Santino marcó 9 tantos, con 5 rebotes, 2 recuperos y 3 asistencias.

De esa manera, Náutico, que en el primer juego disputado en el Socios Fundadores había ganado 64-53, este miércoles volvió a triunfar para así terminar festejando un nuevo titulo y ante su gente y ya piensa en el Prefederal.

Náutico Rada Tilly 71 / Gimnasia 69

Náutico Rada Tilly (14+21+21+15): Gino Lorelli 6, Franco Varone 6, Yamil Jasín 15, Tomás Musotto 21 y Diego Romero 11 (fi); Sebastián Perujo 5, Juan Ignacio Gallina 2, Enzo Dias Gago 4 y Mirko Hadzik 1. DT: Lucas Torres.

Gimnasia (24+16+14+15): Natalio Santacroce 11, José Ignacio Copesky 26, Santino Santacroce 9, Julián Salas 0 y Valentino Ayala 4 (fi); Ciro Melo 14, Simón Dias 3, Francisco Uribe 0 y Sebastián Sosa 2. DT: Iván Parodi.

Parciales: 14-24, 35-40 y 56-54.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Estadio: Náutico Rada Tilly.

Serie: Náutico ganó 2-0.

Panorama

MARTES 2

En el gimnasio Diego Simón- Km 3 -Final Four-Semifinal

- Náutico Rada Tilly 45 / Gimnasia y Esgrima 25 (U13 Femenino).

- La Fede Deportiva 62 / Petroquímica 20 (U-13 Femenino).

MIERCOLES 3

En Comisión de Actividades Infantiles-Final Four-Semifinal

- La Fede Deportiva “Bordó” 92 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 69 (U-11).

En Náutico Rada Tilly – Playoff / Juego 2

- Náutico Rada Tilly 71 / Gimnasia y Esgrima 69 (Primera Masculino).

JUEVES 4

En el gimnasio “Diego Simón” - Final Four

20:00 U-13 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica (3º Puesto).

21:30 U-13 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly (1º Puesto).

En Comisión de Actividades Infantiles-Final Four-Semifinal

20:00 U-11: CAI vs Gimnasia y Esgrima “Blanco”.

VIERNES 5

En Náutico Rada Tilly – Fase Regular / 7

21:30 U-21: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB

En el “Cemento Comodoro Km 8” - Fase Regular / 7 (a confirmar por definición de playoff.

21:30 U-21: Petroquímica vs Club Gimnasia y Esgrima.