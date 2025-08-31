El equipo mixto del “Azzurro” se impuso a Del Progreso de General Roca 113-105 y clasificó. Cinco Saltos es el otro que sigue en competencia.

La CAI avanzó a la 4ª fase de la Liga Formativa U-11

Este sábado a la noche por la Liga Federal Formativa U11, que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), el equipo mixto de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia le ganó 113-105 al Club Del Progreso de General Roca (Río Negro).

En el primer turno, del triangular que se desarrolla en la sede de la CAI, fue victoria de Cinco Saltos (Río Negro) 105 a 99 ante Del Progreso.

De esta manera tanto CAI como Cinco Saltos continúan en competencia avanzando a la Cuarta Fase, ya que clasifican los dos mejores ubicados.

Este domingo a partir de las 11, en la sede de la entidad “azzurra”, se definirá quien se queda con el primer puesto.