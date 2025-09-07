Derrotó 52-42 a Náutico Rada Tilly y se quedó con el título del torneo Apertura. El tercer puesto fue para Gimnasia.

La Fede se consagró campeón en la categoría U-13 Femenino

La Fede Deportiva se consagró este sábado campeón en la categoría U-13 Femenina del torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

Fue al derrotar en su gimnasio “Diego Simón” a Náutico Rada Tilly por 52-42 en la final del certamen.

En el “Bordó” se destacaron Julieta Colina (13 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias), y Zoe Olmos Iglesias (12 tantos, 13 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos).

En Náutico, mientras tanto, la mejor resultó Renata Ojeda (12 unidades, 17 rebotes y 2 recuperos).

Antes de la final se jugó el partido por el tercer puesto, lugar que se lo adjudicó Gimnasia y Esgrima que superó a Petroquímica por 40-18.

En Gimnasia, se destacaron Lola Alvarez (16 puntos, 7 rebotes y 8 recuperos) y Anahí Muñoz Chaile (10 tantos, 11 rebotes y 7 recuperos).

En “Petro”, la mejor fue Angelina Pérez (9 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos).

La actividad continuará este domingo en la sede de Comisión de Actividades Infantiles. Será con la definición del Final Four en U-11 masculino entre La Fede y la CAI, donde antes, Náutico y Gimnasia “Blanco” jugarán por el tercer puesto.

Y más tarde, en el Socios Fundadores se enfrentarán Gimnasia y Comisión de Actividades Infantiles por la U21, también en varones.

Panorama

SABADO 6

En el gimnasio Diego Simón – Final Four

- 3º Puesto: Gimnasia y Esgrima 40 / Petroquímica 18 (U-13 Femenino).

- 1º Puesto: La Fede Deportiva 52 / Náutico Rada Tilly 42 (U-13 Femenino).

DOMINGO 7

En Comisión de Actividades Infantiles - Final Four (Final).

14:00 U-11 3º Puesto: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

16:00 U-11 1º Puesto: La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

En el Socios Fundadores - Fase Regular / 5

19:00 U-21: Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Facundo Iza y Jorge Alarcón.