El “Mens sana” venció a Náutico “Amarillo“ por 73-60, mientras que La Fede superó a la CAI 48-35. El Apertura de básquet se define este miércoles en el “Diego Simón”.

Gimnasia "Blanco" y La Fede "Bordó" definirán el título en U-15 Masculino

Gimnasia y Esgrima “Blanco” y La Fede Deportiva “Bordó” se clasificaron este lunes para jugar la final en la categoría U-15 Masculino del torneo Apertura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Gimnasia fue el que logró el primer boleto para la definición por el título al imponerse a Náutico Rada Tilly “Amarillo” por 73-60.

Seguidamente, La Fede superó a Comisión de Actividades Infantiles por 48-35 y de ese modo, selló su pasaporte para jugar la final del certamen.

Este martes, mientras tanto, se jugará el Final Four -semifinales-, de la categoría U-15 de la rama femenina.

Ambos partidos se disputarán en el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, en donde en primer lugar, Náutico “Amarillo” se medirá desde las 20 con Petroquímica y luego lo harán La Fede “Bordó” con La Fede “Blanco”.

En ambos partidos, los árbitros serán Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

Panorama

LUNES 8

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Semifinal)

- Náutico Rada Tilly "Amarillo" 60 / Gimnasia "Blanco” 73 (U15).

- La Fede Deportiva “Bordó” 48 / CAI 35 (U15).

MARTES 9

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

20:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

21:30 U-15 Femenino: La Fede Deportiva "Bordó" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

MIERCOLES 10

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final).

20:00 U-15: 3º Puesto: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs CAI. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

21:30 U-15: Gimnasia “Blanco” vs La Fede Deportiva “Bordó”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

En el Socios Fundadores - Fase Regular / 5

21:30 U-21: Gimnasia y Esgrima vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Matías Carrizo y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

JUEVES 11

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final).

20:00 U-15 Femenino: 3º Puesto (Perdedor 2º vs 3º) vs (Perdedor 1º vs 4º). Arbitros: Rodrigo Reyes y Juan Carlos Pérez.

21:30 U-15 Femenino: 1º Puesto (Ganador 1º vs 4º) vs (Ganador 2º vs 3º). Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.