Gimnasia se va para el sur de Chile a jugar dos amistosos

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia viajará en la madrugada de este domingo vía terrestre con destino a Puerto Aysén, Chile, para jugar ante Deportes Ancud, dos partidos amistosos de preparación, con miras a la Liga Nacional de Básquetbol.

El plantel chubutense lo conforman los siguientes 13 jugadores: Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Víctor Andrade Toyo y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Con la llegada de Toyo, pivote nacido en Cabo Verde de 2,04 metros de estatura y 25 años y que cumplió este sábado su primera práctica con el equipo, Gimnasia completó así su plantel para la temporada 2025-2026, esperando el debut en casa del viernes 3 de octubre ante San Martín de Corrientes.

Luego de cuatro semanas intensas de pretemporada, el “Verde” se prepara para afrontar sus dos amistosos que tiene previsto antes del comienzo de la Liga.

El plantel comenzó a trabajar el lunes 18 de agosto con los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, además de preparador físico Juan Ercoreca y Marcelo Guitín, quien es el encargado de la utilería.

Recién, la semana pasada se sumó el DT Pablo Favarel, quien estuvo como uno de los colaboradores del cuerpo técnico de la Selección Argentina Mayor que disputó recientemente la AmeriCup en Nicaragua.

El primer partido con Deportes Ancud, será el miércoles 17 en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén, y dos días después se jugará el segundo encuentro.