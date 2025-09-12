La Fede-Petroquímica y Gimnasia-CAI buscarán este sábado un lugar en la final del torneo de la ACRB. La primera “semi” arranca a las 18.

En el Socios Fundadores se juegan las semifinales del Apertura en U21

Este sábado a partir de las 18 se jugarán en el estadio Socios Fundadores, las semifinales en la categoría U21 masculino del torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

En primer lugar se medirán La Fede Deportiva y Petroquímica, con el arbitraje de Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.

Y a continuación se enfrentarán el local Gimnasia y Esgrima y Comisión de Actividades Infantiles. Los jueces del partido serán Mario Contrera, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

En la primera semifinal, Juan Carlos Pérez será el comisionado técnico, mientras que en el segundo juego, estará Agustina Hernández, informó la ACRB.

El lunes, mientras tanto, se jugará la primera final -serie al mejor de tres-, también en cancha del club Gimnasia.

Por otra parte, este sábado en el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, se desarrollará un nuevo encuentro de con los más pequeños.

Jugarán desde las 14, La Fede Deportiva y Gimnasia “Blanco” en Pre-Mini y luego en Cebollitas.

……………….

Programa

SABADO 13

En el Socios Fundadores – Semifinales U21

18:00 La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán. CT: Juan Carlos Pérez.

19:30 Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Mario Contrera, Facundo Iza y Marcia Carrizo. CT: Agustina Hernández.

LUNES 15

En el Socios Fundadores – Playoff (1º Juego).

21:30 U–21: Ganador Jgo. 2do. turno vs Ganador Jgo. 1er. turno.

2º Juego – 22/09 – 21:30 Horas

3º Juego – 24/09 – 21:30 Horas

Programa de Encuentros

Categoría – Pre Mini – Cebollita – Iniciación Deportiva

SABADO 13

En el gimnasio Diego Simón

14:00 U-09 (Pre Mini): La Fede Deportiva vs Gimnasia “Blanco”.

15:00 U-07 (Cebollitas): La Fede Deportiva vs Gimnasia “Blanco”.