Derrotó 47-36 a La Fede Deportiva “Bordó” y de ese modo se quedó con el título del torneo de la ACRB. Petroquímica ocupó el tercer puesto.

Náutico "Amarillo" es el campeón del Apertura en U-15 Femenino

Náutico Rada Tilly “Amarillo” se consagró este jueves campeón en la categoría U-15 Femenino del torneo Apertura, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

El elenco de la villa balnearia le ganó en la final, jugada en el gimnasio Diego Simón, a La Fede Deportiva “Bordó” por 47-36 y de ese modo terminó festejando en Kilómetro 3.

María Paula Aimetta (12 puntos, 9 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias) y Gala Manattini (11 tantos, 7 rebotes y 4 recuperos), se destacaron en el elenco ganador. Mientras en La Fede, la goleadora del juego resultó María Segura (15 unidades, 5 rebotes y 3 recuperos).

Por su parte, Petroquímica superó a La Fede Deportiva “Blanco” 57-36 y se adjudicó el tercer puesto.

En el “Verdolaga” sobresalió Sofía Mugica, quien fue la goleadora del juego con 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 7 rebotes. Bien escoltada por Julieta Obando (12 tantos, 6 rebotes, 2 recuperos e igual número en pérdidas).

En La Fede, mientras tanto, la mejor fue Agostina Vargas con 10 tantos, 7 rebotes y 4 recuperos.

De ese modo, la ACRB continuó con la definición del torneo Apertura 2025, el primero que se juega en el año.

Panorama

JUEVES 11

En el gimnasio Diego Simón – U15 Femenino

- 3º Puesto: Petroquímica 57 / La Fede Deportiva “Blanco” 36.

- 1º Puesto: Náutico Rada Tilly “Amarillo” 47 / La Fede Deportiva “Bordó” 36.