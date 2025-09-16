Derrotó a Gimnasia y Esgrima 73-63 en el primer juego de la serie que continuará el próximo lunes. En U13 definirán el título el “Bordó” y Náutico “Negro”.

La Fede ganó la primera final del Apertura en U21

El equipo masculino U21 de La Fede Deportiva le ganó este lunes a Gimnasia y Esgrima 73-63 y de ese modo se puso 1-0 en la serie final del torneo Apertura 2025, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Rodrigo Alvarez, y los parciales por cuarto de juego, fueron los siguientes: 15-15, 22-38, 44-52.

En el “Bordó” se destacaron Alejo Fernández, goleador del partido con 24 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 tapas. Y el pivote Juan Ignacio Cárdenas (17 tantos, 8 rebotes, 3 pases gol y 3 recuperos). Mientras que Joaquín Quisle aportó 11 unidades, bajó 7 rebotes y metió una tapa.

Por el lado del “Verde”, que no contó con Valentino Ayala y José Ignacio Copesky, que se encuentran en Chile con el plantel profesional del club, Valentín Monzón fue el mejor con 13 puntos, 4 asistencias y 5 recuperos; Ciro Melo aportó 11 tantos y tomó 5 rebotes, mientras que los mellizos Santacroce se combinaron con 10 tantos, y 5 rebotes cada uno. Además, Santino tuvo 3 asistencias y Natalio dos.

El próximo lunes a las 21:30 se jugará el segundo punto de la serie en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3 y en caso de haber tercero, el mismo se desarrollará dos días después en el Socios.

Por otra parte, en el gimnasio Diego Simón se jugaron las semifinales en la categoría U13.

Náutico Rada Tilly “Negro superó a Comisión de Actividades Infantiles por 96-41 y se convirtió así en el primer finalista del certamen.

Su rival en la definición por el título será La Fede Deportiva “Bordó”, que en la otra “semi” dejó en el camino a Gimnasia “Verde” al vencerlo por un contundente 82-28. De esa manera, La Fede y Náutico definirán el miércoles de la próxima semana el título.

Panorama

LUNES 15

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Semifinal)

- Náutico Rada Tilly "Negro" 96/ Comisión de Actividades Infantiles 41 (U-13).

- La Fede Deportiva "Bordó" 82 / Gimnasia "Verde" 28 (U-13).

En el Socios Fundadores - Playoff (Jgo. 1)

- Gimnasia y Esgrima 63 / La Fede Deportiva 73 (U-21).

2do. Juego – 22/09 – 21:30hs.

3er. Juego – 24/09 – 21:30hrs.