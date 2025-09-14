Alemania conquistó la Eurobasket

Derrotó en la final a Turquía 88-83 y se consagró campeón después de 32 años. El base Dennis Schröder fue el MVP.

Luego de 32 años, la selección alemana se consagró este domingo campeón de la Eurobasket al derrotar en la final a Turquía por 88 a 83. Con 20 puntos de Bonga y 18 de Wagner, los germanos se quedaron con toda la gloria en Riga, Letonia, y con su base Dennis Schröder como MVP (Jugador Más Valioso).

La definición del Eurobasket 2025 prometía ser vertiginosa y de alto ritmo. La clave no era quién podía imponer el ritmo de juego. La variable se alojaba en cuál podía sostener su enorme poder de gol. Turquía tuvo un arranque furioso con una racha de 13-2 y 100% de efectividad en triples. Brillaron en el comienzo Cedi Osman con 6 puntos (100%) y Shane Larkin con 5 unidades.

Pero Alemania regresó rápidamente al partido con un parcial 12-1 para igualar la historia en 14, liderado por Bonga con 7 puntos consecutivos y 5 unidades de Franz Wagner. Una bomba de Tristan Da Silva (10 puntos con 2 de 3 en triples) lo puso al frente por primera vez en el juego al campeón mundial (19-16). Y todo cambió en el campo ofensivo. Las defensas impusieron intensidad para desconectar del encuentro a Alperen Sengun y Dennis Schroder y el primer cuarto terminó con ventaja alemana, 24 a 22.

El segundo cuarto de Wagner fue notable. Impecable en defensa, inteligente para ocupar espacios, es una topadora cuando corre el campo y sumó 16 puntos más 5 rebotes y 2 tapas para sostener a la selección de Alemania en partido.

Pero llegó el momento Sengun de la final. Sin Wagner en cancha el jugador de los Houston Rockets hilvanó 9 puntos en fila con 100% de efectividad. Cerró el primero con 15 puntos y Turquía al frente por 46 a 40. La diferencia el equipo de Ergin Ataman la encontró en el juego interior, con claridad puso la bola en la pintura y cerró los primeros 20 minutos con ventaja.

Alemania y el partido necesitaban la aparición de Dennis Schröder y base de Sacramento se hizo presente en la final. Fue el dueño en el comienzo. Arrancó el tercer cuarto con 5 puntos y 3 asistencias para poner a su equipo al frente 55 a 53. También encontró respuestas en el banquillo con 5 puntos de Thiemann y 3 de Da Silva. Y otra vez llegaron los puntos en la zona interior de Bona y Sengun que fueron la clave turca para liderar.

La solidez y regularidad que mostró Cedi Osman en los primeros 30 minutos fue lo más destacado de Turquía. Sumó 20 puntos (71% en triples) y 5 rebotes más una dura batalla en defensa contra Franz.

La dupla Osman-Sengun se impusieron en el comienzo del último cuarto del Eurobasket. Le dieron tranquilidad a su equipo para pasar al frente 72 a 66. Schroder con 16 tantos y 12 asistencias ilusionaba a Alemania, mientras que Larkin desde la conducción le otorgó lucidez al ataque turco que usó el pickandroll como método para sumar tantos cerca del canasto. El duelo de bases fue un inmenso lujo que regaló la final.

Los triples de Alemania fueron el condimento explosivo que necesitaba el cierre del juego. Uno de Andreas Obst, después Isaac Bonga (20 tantos) y uno de Theis para paralizar a Larkin y sus penetraciones. Las tres bombas llegaron tras asistencias de Schroder que fue el dueño del segundo tiempo y cerró la historia desde la línea de libres.