Gimnasia prueba su potencial en Chile ante Deportes Ancud

El “Verde” jugará este miércoles a las 20 en Puerto Aysén su primero de dos amistosos ante el elenco chileno y que le servirá de preparación para la Liga Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se medirá este miércoles ante Deportes Ancud de Chile en su primero de dos amistosos que jugará en Puerto Aysén, con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquet, previsto en casa el viernes 3 de octubre ante San Martín de Corrientes.

El partido, que está previsto dé comienzo a las 20, se jugará en el Polideportivo 21 de Abril de la ciudad chilena, el imponente escenario donde se espera la asistencia de mucho público.

El plantel chubutense lo conforman los siguientes 13 jugadores: Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Víctor Andrade Toyo y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Además de los jugadores mencionados, la delegación se completa con el cuerpo técnico en encabezado por su DT Pablo Favarel, los asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcerlo Guitín. También está con el plantel Santiago Solla, encargado de prensa y fotografía del club chubutense.

Su primera prueba, con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquet, será Ancud.

El CD ABA Ancud, mientras tanto, llega a este amistoso con una caída en la final de la Supercopa Chery ante Deportes Concepción, otro de los equipos que participa en la Liga de Chile.

Sebastián Figueredo es su entrenador de un plantel que se conforma de los siguientes jugadores: Tomás Alvarez, Patricio Arroyo, Alonso Puiggros, Héctor Gómez, Renato Vera, Juan Fontena, Piero Vega, Branko Coro, Ryle Owens, Agustín López, Anthony Peacock y Nahuel Martínez.

El partido se podrá ver a través de las redes sociales de Facebook @aysendeportes y por YouTube @muniaysen.

La última vez que Gimnasia pasó por tierras chilenas -en Osorno- fue en el 2001, año que se consagró subcampeón de la Liga Sudamericana de Clubes al caer en la final ante Estudiantes de Olavarría.