Gimnasia ganó por paliza en Chile

El “Verde” aplastó a ABA Ancud 89-40 en su primer amistoso de preparación para la Liga Nacional. Este viernes jugarán la revancha.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia aplastó este miércoles a ABA Ancud de la isla de Chiloé por un categórico 89-40 en un amistoso que se jugó en Puerto Aysén, Chile.

El partido, que se disputó en el estadio 21 de Abril, tuvo parciales por cuarto de juego de 7-23, 20-46 y 25-68.

El goleador del encuentro fue el ala pivote colombiano Juan Cárdenas con 12 puntos, mientras que en el local se destacó Agustín López, también con 12 unidades.

Con intensidad en ambos lados de la cancha, Gimnasia marcó la diferencia desde el comienzo y logró estirar la ventaja a lo largo del juego, con buenas acciones de juego para irse al descanso 46-20.

En la segunda parte, el conjunto patagónico continuó dominando en el marcador, rotando el plantel para cerrar el encuentro por 89-40.

Tras el triunfo, el “Verde” continuará con su preparación en suelo chileno, donde disputará un nuevo amistoso este viernes, antes de regresar a Comodoro para cerrar la pretemporada y dar inicio de la Liga Nacional frente a San Martín de Corrientes, el día 3 de octubre, en el Socios Fundadores.

Sínteis

ABA Ancud 40 / Gimnasia 89

ABA Ancud (7+13+5+15): Ryle Owens 7, Agustín López 12, Nahuel Martínez 5, Héctor Gómez 0 y Juan Fontena 2 (fi); Piero Vega 1, Tomás Alvarez 0, Alonso Puiggros 4 y Branco Coro 9. DT: Sebastián Figueredo.

Gimnasia (23+23+22+21): Emiliano Toretta 11, Federico Grun 8, Mauro Cosolito 3, Juan Cárdenas 12 y Carlos Rivero 9 (fi); Marcos Chacón 7, Sebastián Carrasco 8, Martiniano Dato 8, Anyelo Cisneros 11, Víctor Andrade Toyo 7, Jesús Centeno 2, José Copesky 3 y Valentino Ayala 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 7-23, 20-46 y 25-68.

Estadio: 21 de Abril (Puerto Aysén).

Foto: Prensa Gimnasia.