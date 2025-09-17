El básquet local define finalistas

El Torneo Apertura del la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) está en sus instancias cruciales para la categoría U17, que este jueves jugará las semifinales y el martes las finales del Final Four.
En Masculino, el jueves a las 20:00 se enfrentarán Federación Deportiva Bordó y Federación Deportiva Blanco, mientras que desde las 21:30 se medirán Gimnasia y Esgrima “Verde” y Club Náutico y Deportivo Rada Tilly “Negro”.
En Femenino, el jueves a partir de las 20:00 chocarán Gimnasia y Náutico Rada Tilly Negro, en tanto que a las 21:30 jugarán Federación Bordó y Petroquímica.
Programa jueves
Semifinales Final Four
GIMNASIO SOCIOS FUNDADORES
- 20:00 Cat. U17 Masculino: Federación “Bordó” vs Federación “Blanco”. Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.
- 21:30 Cat. U17 Masculino: Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly “Negro”. Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.
GIMNASIO DIEGO SIMON
- 20:00 Cat. U17 Femenino: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Guillermo Fernández, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri. CT: Agustina Hernández.
- 21:30 Cat. U17 Femenino: Federación “Bordó” vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri. CT: Agustina Hernández.
Programa martes
Finales Final Four
GIMNASIO SOCIOS FUNDADORES
- 20:00 Cat. U17 Masculino: Tercer puesto.
- 21:30 Cat. U17 Masculino: Final.
GIMNASIO DIEGO SIMON
- 20:00 Cat. U17 Femenino: Tercer puesto.
- 21:30 Cat. U17 Femenino: Final.