El básquet local define finalistas

Se juegan este jueves las semifinales del Final Four, en las categorías U17 de ambas ramas.

El Torneo Apertura del la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) está en sus instancias cruciales para la categoría U17, que este jueves jugará las semifinales y el martes las finales del Final Four.

En Masculino, el jueves a las 20:00 se enfrentarán Federación Deportiva Bordó y Federación Deportiva Blanco, mientras que desde las 21:30 se medirán Gimnasia y Esgrima “Verde” y Club Náutico y Deportivo Rada Tilly “Negro”.

En Femenino, el jueves a partir de las 20:00 chocarán Gimnasia y Náutico Rada Tilly Negro, en tanto que a las 21:30 jugarán Federación Bordó y Petroquímica.

…………………………

Programa jueves

Semifinales Final Four

GIMNASIO SOCIOS FUNDADORES

- 20:00 Cat. U17 Masculino: Federación “Bordó” vs Federación “Blanco”. Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.

- 21:30 Cat. U17 Masculino: Gimnasia “Verde” vs Náutico Rada Tilly “Negro”. Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.

GIMNASIO DIEGO SIMON

- 20:00 Cat. U17 Femenino: Gimnasia vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Guillermo Fernández, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri. CT: Agustina Hernández.

- 21:30 Cat. U17 Femenino: Federación “Bordó” vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández, Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri. CT: Agustina Hernández.

……………………….

Programa martes

Finales Final Four

GIMNASIO SOCIOS FUNDADORES

- 20:00 Cat. U17 Masculino: Tercer puesto.

- 21:30 Cat. U17 Masculino: Final.

GIMNASIO DIEGO SIMON

- 20:00 Cat. U17 Femenino: Tercer puesto.

- 21:30 Cat. U17 Femenino: Final.

