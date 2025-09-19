Gimnasia juega su segundo encuentro amistoso en Chile

El “Verde” se mide este viernes desde las 20 ante ABA Ancud por el partido revancha. El miércoles, fue paliza del equipo argentino por 89-40.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugará este viernes ante ABA Ancud de la Isla de Chiloé, el segundo amistoso de preparación con miras a la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

El partido, que se disputará en el estadio 21 de Abril de Puerto Aysén, dará comienzo a las 20 y será la revancha del que ambos jugaron el último miércoles, donde el “Verde” aplastó a su rival por un categórico 89-40.

De esa manera, el entrenador Pablo Favarel pudo ver en acción a su equipo, pensando en el 3 de octubre, día en que recibirá en el Socios Fundadores a San Martín de Corrientes por el inicio del Torneo Superior de la Asociación de Clubes (AdC).

Este viernes, otra vez en suelo chileno, Gimnasia y Ancud se vuelven a ver las caras, en un partido que podría ser distinto al primero. El elenco chubutense fue una aplanadora, ante un rival que se vio desbordado desde el mismo salto inicial.

Para este segundo juego, Gimnasia dispondrá de todo su potencial.

En el primer encuentro, el “Verde” salió a la cancha con Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito -flamante capitán del equipo-, Juan Cárdenas y Carlos Rivero.

Mientras que en el banco estuvieron Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Víctor Andrade Toyo y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

El “Celeste”, mientras tanto, que recibió duras críticas en redes sociales por parte de sus hinchas, tendrá este plantel: Ryle Owens, Agustín López, Nahuel Martínez, Héctor Gómez y Juan Fontena. Como relevos estarán Piero Vega, Tomás Alvarez, Alonso Puiggros, Branco Coro, Renato Vera y Patricio Arroyo Varela. El pivote Anthony Peacock no fue de la partida en el primer amistoso por lesión. Los chilenos son dirigidos por el cordobés Sebastián Figueredo.

Como pasó como el primer juego, este nuevo encuentro internacional se podrá ver por las redes sociales de Facebook @aysendeportes y por YouTube @muniaysen.

Tras este partido, Gimnasia retornará a Comodoro Rivadavia para continuar con su preparación ya pensando en el debut oficial de esta nueva temporada.