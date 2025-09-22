Quejas de vecinos por un desborde de aguas cloacales

El mismo radica en un desborde de aguas cloacales que se reitera de manera periódica desde hace varios meses y por alguna razón no es reparado de manera definitiva por la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado.
Por tal motivo comenzaron a juntar firmas para acompañar una nota que enviarán a la brevedad al intendente Pablo Carrizo, solicitándole que interceda para lograr “una solución inminente y rápida a la problemática del desborde e inundación de líquidos cloacales sobre la avenida Humberto Beghin y sus intersecciones con las calles Estrada, 13 de Diciembre y Salaberry”.
Dejan explicito que el desborde de las aguas negras “provoca un foco infeccioso contaminante y nauseabundo, afectando el medio ambiente y principalmente la salud de todas las personas que conviven en esta zona”.