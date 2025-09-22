Quejas de vecinos por un desborde de aguas cloacales

Un serio problema de contaminación ambiental afecta a vecinos que residen en los barrios 26 de Junio y Malvinas de Caleta Olivia, sobre todo aquellos que residen sobre la avenida Humberto Beghin.

El mismo radica en un desborde de aguas cloacales que se reitera de manera periódica desde hace varios meses y por alguna razón no es reparado de manera definitiva por la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Por tal motivo comenzaron a juntar firmas para acompañar una nota que enviarán a la brevedad al intendente Pablo Carrizo, solicitándole que interceda para lograr “una solución inminente y rápida a la problemática del desborde e inundación de líquidos cloacales sobre la avenida Humberto Beghin y sus intersecciones con las calles Estrada, 13 de Diciembre y Salaberry”.

Dejan explicito que el desborde de las aguas negras “provoca un foco infeccioso contaminante y nauseabundo, afectando el medio ambiente y principalmente la salud de todas las personas que conviven en esta zona”.