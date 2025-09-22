Desocupado se trepó a una antena de la municipalidad

En la mañana de este lunes se activó un protocolo de emergencias en Caleta Olivia cuando un desocupado se trepó a una torre de equipos de transmisión de telefonía ubicada en el edificio municipal.

Pertenece a un grupo de desocupado que se identifica como Evita Social y alrededor de las 8:30 ingresó al patio trasero para subir rápidamente a una de las dos estructuras metálicas, hasta una altura de más de veinte metros, reclamando un puesto laboral.

En las inmediaciones se encontraban otros desocupados, incluyendo mujeres, quienes dijeron a la prensa que desde hace muchos meses vienen reclamando obtener puestos laborales, asegurando que era promesa que les hicieron durante la campaña electoral de la actual gestión comunal.

El protagonista del episodio que movilizó a policías, a un grupo rescate de bomberos a un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal, se apellida Verón, tiene 37 años y es padre de seis hijos, según señalaron sus compañeros.

Ante esta situación, el jefe de gabinete Mariano Mazzaglia hablò con voceros del grupo y luego recibió en el interior a algunos de ellos, pudiéndose saber que se les prometió instrumentar capacitaciones para posibilitarles fuentes laborales en la actividad minera o bien cuando se reactiven algunas obras públicas.

Al ser comunicado de ese compromiso, para lo cual se habría firmado un acta Verón accedió a descender por sus propios medios alrededor de las 10:30.

Vale señalar que esta es la primera vez que sucede un episodio de este tipo durante la gestión del actual intendente, Pablo Carrizo, algo que era habitual en anteriores gobiernos de este municipio.