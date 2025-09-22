Exportan 60 mil toneladas de carbón de Río Turbio a Brasil

El mandatario provincial fue acompañado en la ocasión por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.
El operativo de carga en un buque desde el puerto cercano a Río Gallegos constituye –según el Gobierno de Claudio Vidal- “el primer paso concreto de la reactivación productiva de YCRT y su regreso al mercado internacional”.
En el marco del inicio de la operación, el gobernador remarcó que “lo más fácil hubiese sido corrernos y responsabilizar a Nación, como hicieron antes. Nosotros hicimos lo más difícil: nos hicimos cargo y trabajamos para salvar a YCRT. Hoy, después de muchos años, un buque vuelve a salir con nuestro carbón y ello constituye algo histórico para la Cuenca y para toda la provincia”.
Por su parte, el jefe de Gabinete resaltó el trabajo articulado con YCRT y los gremios para sostener la empresa y generar las condiciones que permitieron concretar esta exportación.
Además, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, destacó la tarea realizada por el personal de la empresa y los equipos técnicos que permitieron alcanzar este hito. A la vez, ratificó la continuidad de las gestiones para asegurar nuevos embarques y ampliar los mercados de destino.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz