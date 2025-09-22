Exportan 60 mil toneladas de carbón de Río Turbio a Brasil

El gobernador Claudio Vidal estuvo el sábado en la terminal de puerto Punta Loyola para presenciar el operativo de carga.

El mandatario provincial fue acompañado en la ocasión por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada.

El operativo de carga en un buque desde el puerto cercano a Río Gallegos constituye –según el Gobierno de Claudio Vidal- “el primer paso concreto de la reactivación productiva de YCRT y su regreso al mercado internacional”.

En el marco del inicio de la operación, el gobernador remarcó que “lo más fácil hubiese sido corrernos y responsabilizar a Nación, como hicieron antes. Nosotros hicimos lo más difícil: nos hicimos cargo y trabajamos para salvar a YCRT. Hoy, después de muchos años, un buque vuelve a salir con nuestro carbón y ello constituye algo histórico para la Cuenca y para toda la provincia”.

Por su parte, el jefe de Gabinete resaltó el trabajo articulado con YCRT y los gremios para sostener la empresa y generar las condiciones que permitieron concretar esta exportación.

Además, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, destacó la tarea realizada por el personal de la empresa y los equipos técnicos que permitieron alcanzar este hito. A la vez, ratificó la continuidad de las gestiones para asegurar nuevos embarques y ampliar los mercados de destino.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz