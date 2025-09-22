Ejecutan tendido de red de agua para un nuevo barrio

El intendente Pablo Carrizo, acompañado por colaboradores y autoridades de Servicios Públicos, supervisó este lunes los trabajos finales de zanjeo y tendido de la red de agua del barrio San Francisco de Asís.

La obra beneficiará a unas 50 familias del nuevo sector urbano ubicado hacia al suroeste del ejido urbano de Caleta Olivia. Al respecto, el gerente distrital de la empresa provincial SPSE, Daniel Herrera comentó que se trata de una obra solicitada por los vecinos, quienes en su momento recibieron los lotes sin ningún tipo de servicios básicos.

Precisó que en ya se colocaron 450 metros de cañería de 63 milímetros y que las familias deberán tramitar las conexiones a sus domicilios.

Precisó además que este es un trabajo que se hizo con la municipalidad, la cual puso la retroexcavadora, en tanto que SPSE aportó los caños y los frentistas se hicieron cargo de la compra de las cúpulas.

Asimismo, adelantó que el próximo paso será avanzar con obras de alumbrado público en diferentes barrios de la ciudad, para lo cual se trabaja en la adquisición de materiales para la colocación de transformadores, entre otras tareas.

Por su parte, el secretario de Planificación de la comuna, arquitecto Lucas Haidamaschuk, puso en valor el trabajo realizado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y acompañar el desarrollo de nuevos sectores.

Finalmente, el secretario de Obras y Servicios, arquitecto José Camacho destacó la importancia de trabajar de forma articulada para ejecutar la demarcación del terreno, el zanjeo y el tendido de cañerìas.