La presidenta de FFEMAR, Susana Traidel, destacó la organización y el impacto de las Finales Nacionales de Maxi Básquet Femenino disputadas en la ciudad.

Finalizadas las Finales Nacionales de Regionales en Comodoro Rivadavia, la presidenta de la Federación Femenina de Maxi Básquet de la República Argentina (FFEMAR), Susana Traidel, realizó un balance más que positivo de lo vivido durante el fin de semana.

“Tal como teníamos previsto antes de que Comodoro ganara la licitación, entendíamos que necesitábamos un lugar con la seguridad para que fuera un gran torneo, y como se planificó, así fue. Las chicas cumplieron cada uno de los puntos con creces”, expresó Traidel.

En ese sentido, valoró la recepción de la ciudad hacia las delegaciones: “Se van felices de haber conocido por primera vez Comodoro Rivadavia, por cómo los trataron. El torneo fue de gran jerarquía, los escenarios de primer nivel, la cuestión turística y gastronómica se cumplió. El arbitraje fue espectacular y las canchas siempre estuvieron llenas”.

Para la titular de FFEMAR, este evento demostró la importancia que tiene el Maxi Básquet femenino en la Argentina: “Quedó claro que quienes vienen no son jugadoras que recién empiezan o que lo hacen solo para divertirse, sino grandes jugadoras que han estado en selecciones argentinas y que representan al país y a las provincias. El nivel cada vez sube, porque una jugadora de 30 años ve que puede seguir jugando hasta los 80”.

Finalmente, Traidel agradeció a la organización local: “Agradecemos de nuevo a AMBAFE que tomó la posta y nos vamos felices para el próximo torneo. Ojalá podamos seguir haciendo cosas aquí porque es importante que las delegaciones vengan y podamos fortalecer el básquet femenino en la zona”.