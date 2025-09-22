Pablo Favarel: "la experiencia de los dos partidos es sumamente positiva"

El DT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia hizo un balance de la exitosa gira que el equipo realizó por el sur de Chile con dos triunfos ante ABA Ancud.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este lunes a sus entrenamientos, luego de la gira que el equipo realizó en Puerto Aysén, Chile, en donde jugó un par de partidos amistosos ante ABA Ancud de la Isla de Chiloé, trayéndose los dos triunfos a casa.

En ese contexto, y luego de la práctica que el equipo realizó en horas de la mañana, El Patagónico tomó contacto con el DT del equipo chubutense, el rosarino Pablo Favarel.

El entrenador de 41 años hizo un balance de lo que fue la presentación del plantel “mens sana” por la zona austral del país trasandino.

“Me gustó mucho la solidaridad ofensiva, el deseo de siempre buscar un compañero mejor ubicado para tomar un buen tiro y también la voluntad defensiva”, destacó el joven director técnico.

Además, Favarel, que firmó un vínculo con el club por dos temporadas, dejó en claro que además del alero Mauro Cosolito, el escolta Federico Grun también será capitán del equipo.

Gimnasia continuará en las próximas horas con sus entrenamientos con miras al debut del viernes 3 de octubre como local ante San Martín de Corrientes por el arranque de la Liga Nacional de Básquet.

- ¿Qué evaluación haces de estos dos partidos que el equipo jugó en Chile?

El saldo fue muy positivo porque el equipo tuvo muy buenos momentos y otros no tanto que nos sirve para corregir y ver en qué tenemos que mejorar. Fue una experiencia buena como grupo para compartir momentos juntos. Y en lo deportivo, nos ayudó para ir conociéndonos más, yo dirigiéndolos y ellos siendo dirigidos por mí. Cuando no es un entrenamiento, es un partido. Así que hubo muy buenos momentos colectivos del equipo y otras situaciones tácticas, específicas que la vamos a trabajar esta semana para corregirlas.

- ¿Qué fue lo que te gustó del equipo en estas dos presentaciones?

Me gustó mucho la solidaridad ofensiva, el deseo de siempre buscar un compañero mejor ubicado para tomar un buen tiro. Y también la voluntad defensiva de aplicar las reglas que estamos ejerciendo. De ser un equipo agresivo en ese costado y ser obedientes, ser aplicados en el aspecto táctico.

- ¿Qué detalles crees que hay que corregir no solo de cara al 3 de octubre, sino de toda la temporada?

Lo que tenemos que lograr es disminuir el margen de error al mínimo posible en esos 40 minutos. En el primer partido hubo poco minutos, pero en el segundo sí hubo más minutos de equivocaciones. Ya sea pérdidas de balón, errores tácticos ofensivos, defensivos o algún otro mal tiro que eso lo tenemos que reducir al mínimo. Van a pasar porque es imposible no equivocarse en todo el partido, pero ese es el objetivo. El margen de error que durante la temporada sea el mínimo posible.

- ¿En qué vas a poner énfasis de acá al día del debut ante San Martín de Corrientes?

Vamos agregar algunas cosas tácticas que nos faltan trabajar, en los dos costados de la cancha, y reforzar lo que venimos trabajando. Estamos bien, pero necesitamos estar mejor en lo que venimos haciendo. Así que, la idea es esa, agregar algunas cosas y reforzar las que venimos haciendo.

- ¿Por qué fueron elegidos capitanes del equipo Cosolito y Grun?

Por los momentos que están en su carrera, porque Mauro ya lo ha hecho, está en su esencia hacerlo y Federico porque está en un momento de su carrera que tiene que empezar a asumir esa responsabilidad. Me parece que son los que más ascendencia tienen sobre el grupo, más experiencia y jerarquía. Yo me voy a recostar en sus liderazgos para llevar el grupo durante la temporada.

¿Por qué se dio tanta diferencia de un partido a otro, más allá que a Ancud les faltó en el primer juego a Anthony Peacock y Pablo Arroyo?

Eso tiene mucho que ver, de hecho Peacock terminó con 24 puntos el segundo partido. Osea ellos estaban un poco diezmados de cómo era su roster completo. Y después que se abrió muy rápido el partido, eso hizo que podamos manejar la diferencia y jugamos con mucha tranquilidad a diferencia del segundo partido que fue más parejo. La presión fue más grande, hubo mayor exigencia, lo cual fue muy bueno, porque necesitamos encontrarnos en situaciones de dificultad. Así que la experiencia de los dos partidos es sumamente positiva.

- ¿Cómo será el día a día de cara al debut en la Liga Nacional?

Vamos a entrar doble turno hoy y el miércoles, y después vamos a entrenar hasta el sábado inclusive. Van a tener el domingo libre y después de cara al viernes 3, habrá entrenamiento de lunes a jueves.