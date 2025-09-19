La Vuelta Ballenas batió récord de inscriptos

La competencia de Mountain Bike más importante de la Patagonia y que se correrá este domingo, cerró su inscripción con 1200 competidores.

Vuelta Ballenas, con 1200 inscriptos, ha logrado posicionarse a lo largo de estos 13 años como una de las carreras obligadas para los corredores de todo el país, ubicándose dentro de las 5 mejores carreras de Mountain Bike (MTB) de Argentina.

“Vuelta Ballenas se ha convertido en una de las principales competencias de Mountain Bike de Argentina, en la cual participan competidores de la Argentina y países limítrofes. Además, Vuelta Ballenas es un buen programa familiar, donde los competidores y sus acompañantes o familia pueden recorrer la Expo. Como novedad de esta edición incorporamos la versión Mini Vuelta Ballenas, es una actividad recreativa pensada para chicos de 4 a 12 años” comentó Pablo Damián Neme, organizador de la competencia.

La carrera se realizará este domingo en Puerto Madryn. Dentro de la lista de corredores del todo el país, ya se ha confirmado la participación de los ganadores de la última edición, Franco Orocito y Yesica Cantelmi, y confirmo su presencia por primera vez, Alvarito Macías que promete ubicarse dentro de los primeros.

En el marco del evento, se realizará la EXPO Vuelta Ballenas, que ya es un icono del ciclismo, la misma se llevará a cabo en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, sede oficial de la carrera. Se podrá visitar los días 19, 20 y 21 de septiembre en donde habrá más de 20 stands de marcas reconocidas, exposición de bicicletas y venta de productos.

DEPORTE Y TURISMO

El fin de semana de Vuelta Ballenas, es una gran inyección económica para la ciudad de Madryn generando un círculo virtuoso donde hoteles, restaurants, locales comerciales y turísticos se ven beneficiados por no solo los 1200 competidores sino por más de 2400 personas. Según una encuesta realizada el año pasado, más del 40% de los competidores viaja de otras provincias de Argentina y países extranjeros, el 37% viaja con más de 2 o 3 acompañantes y el 47% viaja con más de 3 acompañantes. Y el 80%, utiliza distintas ofertas de hospedajes tradicionales y a través de plataformas de alojamiento.

En cuanto a la estadía el 84% se queda en Puerto Madryn entre 3 o más días, aprovechando la oportunidad única para conocer y recorrer la ciudad con la familia y amigos, realizar avistaje de ballenas, snorkeling con lobos y disfrutar de toda la oferta gastronómica de esta ciudad.

Esta competencia tiene el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística, Chubut Deportes.

Empresas que acompañan: Venzo, Aluar, Infa, Hotel Rayentray, Powerade, Grupo Mediterráneo, Sancor Seguros junto con Pablo Piotrowsky Productor Asesor de Seguros , BM Baterías, Rotula2, Matercon, Nutremax, Metha y Lima indumentaria.

Para más información ingresar en www.vueltaballenas.com.ar

VIDEO : https://youtu.be/L23mqN2Xt4I?si=-SXdL8ldDrk-lWxV