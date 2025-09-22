ATAC vivirá una gran experiencia en el Panamericano de Tiro con Arco 3D

Yesica Genta integrará la Selección Argentina en arco compuesto, y Darío Bassi, tendrá su primera actuación como juez internacional en Chile.

Organizado por el Club de Arquería Volcanes de Puerto Varas y la Federación Chilena de Tiro con Arco, se disputará el primer Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en la modalidad 3D. El certamen es aprobado por World Archery y World Archery Americas, y tendrá la asistencia de más de 300 arqueros de diferentes países.

Yesica Genta integrará la Selección Argentina 3D en arco compuesto, lugar que se ganó en el torneo de arquería 3D evaluatorio realizado en Pigüé, provincia de Buenos Aires. Por su parte, Darío Bassi efectuó el curso de juez en el 2024 y en Chile será su primera intervención internacional.

Genta, Bassi y Ariel Argüelles, presidente de ATAC, visitaron al presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para armar la planificación del viaje.

Tras la reunión, Argüelles contó que “todo lo que sea competencias locales e internacionales suman para que nuestros arqueros y jueces capten experiencia y después la puedan difundir con el resto de la gente de nuestro club. De a poquito ir subiendo el nivel de los arqueros y de la parte técnica de los jueces, es una linda oportunidad para el crecimiento de nuestro club”.

Y ponderó el acompañamiento: “Siempre el Estado municipal, en la persona de Hernán Martínez, apoyándonos a la arquería y sobre todo a Amigos del Tiro con Arco. El apoyo siempre se agradece y siempre es necesario, un viaje de estas características sin el acompañamiento municipal sería difícil de hacerlo o no se haría”.

Dario Bassi

GENTA BUSCA REPRESENTAR AL PAIS DE “LA MEJOR MANERA”

La arquera integrará por primera vez la Selección Argentina en arco compuesto y competirá en Puerto Varas, Chile. “Venimos trabajando intensamente para poder demostrar lo que uno hace acá, obviamente con nervios porque es la primera vez que entro en la selección nacional, así que voy a tratar de dar lo mejor”, expresó.

Y describió cómo llegó al combinado nacional: “El año pasado fui sumando puntos en distintos torneos hasta llegar al Evaluatorio, que se hizo en Pigüé, y ahí logré el puntaje para conformar la selección de 3D. Al Panamericano vamos a ir unos días antes para entrenar y después encarar la competencia”.

Sobre representar al país en una competencia internacional, indicó que “es demasiado, es muy lindo y creo que el día más emocionante va a ser cuando me entreguen la camiseta. Espero representar a Argentina de la mejor manera”.

Darío Bassi, por su parte, tendrá su debut como juez internacional en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 3D, que será la primera vez que se realice en América en dicha modalidad.

“Va a ser el primer torneo como juez continental, el curso lo rendí el año pasado y esto me permite incursionar en los torneos dentro de América. Voy con la idea de ir creciendo más y en un futuro ser juez internacional. Vamos a empezar con este torneo en Chile y hay posibilidades el año que viene de estar en otros campeonatos en América”, remarcó.

Y sentenció afirmando que “será el primer torneo de 3D en América, es una modalidad que no tiene tantos seguidores pero con el tiempo se sumaron muchos arqueros de Argentina, México, Uruguay y Chile. Van a traer a un juez de España, el que más experiencia tiene, para que sea el jefe de jueces”.