Ousmane Dembélé ganó su primer Balón de Oro

El delantero del PSG y de la selección francesa, es el nuevo ganador del Balón de Oro y sucede a Rodri Hernández, que lo conquistó en 2024.

El futbolista del Paris Saint Germain Ousmane Dembélé, se llevó este lunes el Balón de Oro 2025, por delante del barcelonista Lamine Yamal.

El polivalente atacante, que elevó su juego especialmente en los últimos seis meses, completó una temporada espectacular, con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos disputados, siendo además fundamental en el éxito colectivo del PSG.

Gracias a ello, Dembélé llevó a sus vitrinas -y a las de su club- la ansiada primera Liga de Campeones del equipo francés, que además se proclamó campeón de la Ligue 1, de la Coupe de France y del Trofeo de Campeones, la supercopa francesa.

El jugador del Barcelona Lamine Yamal se conformó con la segunda plaza, pese a que su temporada a nivel individual fue excelente, con 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, con apenas los 17 años con los que disputó el pasado ejercicio. Sin embargo, pesó la ausencia de grandes títulos continentales.

El jugador del FC Barcelona conquistó principalmente la Liga española y la Copa del Rey, pero apenas llegó a semifinales de la Champions y, en la Nations League disputada con España, cayó en la final contra Portugal.

El joven extremo español se llevó como consolación el premio Kopa, que se otorga cada temporada al mejor jugador de menos de 21 años. Otro jugador del PSG, Desiré Doué, terminó segundo.

Dembélé no fue el único galardonado del club parisino, gran triunfador de la noche. Su entrenador, Luis Enrique, fue elegido mejor director técnico de la temporada, tras transformar al PSG en una máquina de ganar a la que la pasada temporada solo se le escapó el Mundial de Clubes -jugado recientemente en Estados Unidos-, pero arrasó en la Liga de Campeones.

El entrenador no asistió, no obstante, a la ceremonia, ya que su equipo disputaba en la misma noche Le Classique contra el Olympique de Marsella, previsto inicialmente el domingo pero aplazado a este lunes por las fuertes lluvias en la ciudad mediterránea.