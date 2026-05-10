Newbery goleó y se metió en la final

Se impuso por 8-0 ante Independiente de Esquel y definirá ante Deportivo Roca de Rawson el ascenso al Regional Federal Amateur. Rada Tilly se despidió con goleada de 10-0 ante Belgrano de Cholila.

Jorge Newbery goleó este domingo de local por 8-0 a Independiente Deportivo de Esquel y con ese resultado, se clasificó para la final del torneo Provincial Clasificatorio Patagónico de fútbol, certamen que otorgará una plaza al Regional Federal Amateur.

El elenco, que conduce Edgardo Gordillo, dominó con total autoridad a su rival y se quedó con la victoria y clasificación por los goles que marcaron Gastón Barrientos en dos ocasiones, Fausto Viegas, Fabián Garay, René Villalba, Tahiel Cárcamo, Kevin Herrero y Guillermo Villalba.

De esa manera, Newbery -ganador invicto de la zona “A”- jugará la final ante el Deportivo Roca de Rawson, quien fue el ganador de la zona “B”. El vencedor de ese encuentro, se clasificará para jugar el Regional Federal Amateur 2026-2027.

Por su parte, Rada Tilly obtuvo un contundente triunfo de local por 10-0 ante Belgrano de Cholila, y de esa manera se despidió del certamen.

Los goles del “Aurinegro” los anotaron Rodrigo Ledesma, quien fue autor de cinco conquistas, mientras que la otra mitad la marcaron Facundo Vilte -en tres ocasiones-, Tomás Perón y Román Hernández.

De esa manera, Rada Tilly, en su primera participación, terminó de manera decorosa su actuación en el certamen, donde no pudo lograr el objetivo por el sistema de desempate que favoreció a Roca.