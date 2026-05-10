El ajedrecista argentino alcanzó el histórico logro a los 12 años, 6 meses y 26 días durante el Abierto de Cerdeña, donde continúa invicto tras ocho rondas.

Faustino Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro volvió a escribir una página histórica en el ajedrez mundial. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el joven argentino se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia tras su destacada actuación en el Abierto de Cerdeña.

El nacido en el barrio porteño de San Cristóbal llegó al certamen con un Elo de 2629 y, luego de ocho rondas, suma cinco victorias y tres empates para mantenerse invicto. En el torneo superó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala, mientras que hizo tablas con los indios Adharsh Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca.

La marca histórica quedó sellada luego de imponerse con piezas blancas ante Niedbala y alcanzar seis puntos sobre ocho posibles. El resultado de la última ronda ya no alterará el logro, incluso si cae frente al ruso Ian Nepomniachtchi, exretador al título mundial.

Para conseguir la norma definitiva de Gran Maestro, Oro necesitaba una performance superior a los 2600 puntos Elo. El cruce ante Nepomniachtchi terminó siendo favorable para sus aspiraciones, ya que el elevado ranking del ajedrecista ruso le permite validar la norma aun en caso de derrota.

La última partida del abierto se disputará este domingo desde las 4:30 de la madrugada de Argentina y podría cerrar oficialmente una actuación histórica para el joven talento argentino.

Oro ya había dado muestras de su proyección internacional en junio de 2024, cuando se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia con 10 años, 8 meses y 16 días. Además, en mayo de 2026 alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos.