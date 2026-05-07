Andrés Aguilar: "esto nos alienta para hacer cosas importantes"

“El Mundo del Ajedrez visitó al presidente de Comodoro Deportes en agradecimiento por el apoyo a la organización del Provincial, y para exhibir el trofeo que vuelve a la ciudad tras cuatro años. La entidad tiene proyectado un Abierto Internacional para noviembre.

El pasado fin de semana el club comodorense “El Mundo del Ajedrez” se consagro en el Campeonato Provincial por Equipos, como anfitrión en el Club Ingeniero Huergo, y miembros del equipo se reunieron durante la semana con el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para agradecer el apoyo y mostrar el trofeo conseguido.

El equipo capitaneado por Maximiliano Aguinaga contó con la participación también de Andrés Aguilar, Martín Salamanca, Gabriel Ulloa y Fernando Rocabado, quienes dejaron en el podio a Peones del Sur (Puerto Madryn) y Capablanca (Trelew).

En el certamen provincial participaron todos los clubes afiliados a la Asociación Chubutense de Ajedrez: Puerto Madryn, Lago Puelo, Esquel y Trelew, además de Comodoro Rivadavia.

“Vinimos a agradecerle todo el apoyo que tuvimos del Ente Comodoro Deportes, de Hernán y todo su equipo. Además, el equipo funcionó muy bien, ganamos los primeros cinco matches y con eso nos aseguramos el primer puesto, algo que no ocurría desde el 2022. Luego empatamos contra Lago Puelo, y ya era suficiente. Cerró todo muy bien porque la organización fue muy buena, la gente de afuera nos agradeció. Contentos por ese objetivo como equipo de trabajo y como club, y también haber jugado a un alto nivel, lo que nos permitió volver a ser los campeones provinciales”, comentó Andrés Aguilar, uno de los referentes de El Mundo del Ajedrez, que contó con un staff de 15 personas en la organización de dicho Provincial.

“Para el club fue un salto que nos permite darnos cuenta que podemos lograr más cosas, nos afianzamos en distintos niveles, y ahora apuntamos mucho al ajedrez escolar. El club en general está trabando muy firme y todo eso tuvo su culminación con el logro provincial. Vamos a festejar este fin de semana, y a seguir trabajando. Esto nos alienta para hacer cosas importantes y estamos en ese camino”, expresó Aguilar.

“La reunión con Hernán ha sido muy productiva. Hernán nos felicitó por el logro. Sabe del trabajo que hace el club hace muchos años, con su gestión nos ha acompañado en distintos eventos. Por ejemplo, cuando vino Faustino Oro, que es hoy una estrella mundial, se consagró a nivel internacional en Comodoro, y hoy la ciudad sigue estando presente cuando hablan de él. Cuando se hacen informes, se cuenta que en Comodoro logró su primera norma, eso es muy gratificante, y en eso fuimos parte junto al estado municipal y empresas privadas. Eso quiere decir que trabajo conjunto se pueden lograr cosas grandes”, agregó.

“Para este año tenemos proyectado hacer un Abierto Internacional en el mes de noviembre, el cual tendrá más de 120 jugadores de Argentina y otros países. Pudimos avanzar en eso, estamos muy contentos porque siempre tenemos respuesta positiva del Ente. Nos enfocamos en tener cinco o seis meses de trabajo, y poder traer estrellas que hacen que nuestro ajedrez y nuestros chicos sigan aumentando su nivel”, concluyó Andrés Aguilar, quien además agradeció a la SCPL y Club Huergo, por el acompañamiento recibido durante el certamen.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.