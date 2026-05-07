Una multitud de niños fue protagonista del Zonal VI de los Juegos Comunales

Más de 350 pequeños deportistas cerraron en Gobernador Costa y José de San Martín una nueva semana de las competencia, impulsadas por el Gobierno del Chubut.

Este jueves en la localidad de Gobernador Costa culminó la primera instancia del Zonal VI de los Juegos Comunales 2026, dispuestos por el Gobierno del Chubut y llevados adelante por Chubut Deportes, con el fundamental acompañamiento de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

Más de 350 niños y niñas, de entre 8 y 14 años, formaron parte de las competencias de atletismo, tenis de mesa y fútbol de salón, que se desarrollaron entre miércoles y jueves en José de San Martín y Gobernador Costa, respectivamente.

Integraron este zonal las comunas de Dr. Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Rio Pico, Tecka y Cerro Cóndor.

En el Municipal de Gobernador Costa y previo al inicio de la maratónica jornada de futsal, que incluyó más de 30 encuentros disputados en tres gimnasios en simultáneos, se llevó a cabo el acto inaugural, el cual contó con la presencia del intendente local, Miguel Gómez, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, los gerentes Mariano Ferro (General), Darío Figueroa (Deportivo), Agustín Landau (Relaciones Institucionales), Lucas de Godos (delegado Regional) y director de Deportes local, Jonathan Zúñiga, entre otras autoridades municipales.

AVANZA EL PROYECTO DE LEY

Reyes se dirigió a los presentes y destacó que “este programa en un principio era una utopía y hoy es una realidad, que se hace de forma íntegra y depende del presupuesto provincial, por una decisión política tomada por nuestro gobernador ‘Nacho’ Torres, que logró que esto pueda suceder”.

Más adelante, el funcionario reveló que “recién recibí el proyecto final y quiero decirles que estos Juegos, que son una impronta de esta gestión, en estos días la Legislatura de la provincia sancionará una ley para que queden absolutamente instalados dentro del calendario deportivo provincial, independientemente del gobierno de turno”.

En el cierre recalcó que “el deporte genera sentido de pertenencia. Hoy cada chico viene a representar a su localidad con orgullo. De acá estoy seguro que saldrán talentos que, en un futuro cercano, defenderán del mismo modo los colores de la provincia del Chubut, asique sepan y sientan que los juegos comunales son de ustedes”.

Por su parte, el intendente Miguel Gómez manifestó: “Nosotros como anfitriones estamos muy felices y contentos de poder a recibir tantos chicos. Queremos desearles que tengan una linda jornada de competencias y disfruten de esta experiencia”.

Más adelante, el jefe comunal resaltó que “estos Juegos permiten que localidades distantes de las grandes ciudades, puedan también tener la posibilidad de competir y desarrollarse deportivamente, por ello es importante poder sostener en el tiempo esta decisión política que tomó en su momento el gobierno de la provincia, de apostar a la contención de los pueblos del interior, a través del deporte, que, en definitiva, es la herramienta fundamental para el crecimiento de cada persona”.

LO QUE VIENE

Concluida esta nueva semana de desarrollo de los Juegos Comunales, la programación tendrá continuidad la semana venidera (miércoles 13 y jueves 14) con el Zonal III que se disputará en Gualjaina, con la participación de las localidades de Aldea Epulef, Colan Conhue, Costa del Chubut, Costa del Lepa, Cushamen, Fofo Cahuel, Gualjaina y Paso del Sapo.

La primera etapa se cerrará entre el 26 y 29 de mayo en El Hoyo y El Maitén, donde se desarrollará el Zonal IV, integrado por las comunas de Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Trevelin.