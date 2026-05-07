Cristian Sánchez tuvo un exitoso paso por Santiago del Estero

En la localidad de Pampa de los Guanacos, ganó la categoría Master (más de 40 años) en la prestigiosa competencia “Los hombres y mujeres más fuertes de la Argentina”.

Con atletas de Chubut, Salta, Tucumán, Buenos Aires y Mar del Plata, además de representantes de Uruguay y Suiza, el pasado 2 de mayo se llevó a cabo “Los hombres y mujeres más fuertes de la Argentina”, una competencia que se desarrolla hace 10 años y es organizada por Strongman/Woman Oficial Argentina.

En el prestigioso evento nacional e internacional de Strongman, el atleta de Comodoro Rivadavia Cristian Sánchez logró ejecutar la prueba en 56.7 segundos y se quedó con la categoría Master (más de 40 años), superando a los deportistas Javier Fernández y Pedro Poggi.

“Hace tres años debutaba en strongman en ese mismo lugar, no era una fecha en el calendario para este año pero la buena onda, la organización y el grupo me incentivó a anotarme un mes antes del cierre”, expresó Sánchez.

“Las pruebas eran caminata de granjeros con 115 kilogramos por mano 30 metros, peso muerto con barra axle rígida con 240 kilos repetición en un minuto, mancuerna gigante de 68.7 kg., traslado de 15 metros de bolso de 85kg./Bolso de 100kg., y tronco quebracho de 98kg.”, describió.

Y añadió que “la última prueba a la que los tres del podio llegamos empatados y esa nos definía las posiciones, era levantar un auto de 250 kilogramos y sostenerlo el máximo tiempo posible, sin straps y erguidos. Hice 56.7 segundos, por encima de los 49.6 que realizó el segundo”.

Por último, Sánchez dijo que “en un momento difícil en lo personal fue un gran golpe anímico positivo”. Y valoró el acompañamiento de Hernán Martínez y Comodoro Deportes, Chubut Deportes, sponsors y “a mi pareja, a quien todavía le sigo diciendo ésta es la última”.