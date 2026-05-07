Leonardo Barrientos: "la idea es seguir por el mismo camino"

El flamante presidente del Club Jorge Newbery aseguró que “la idea es fortalecer las bases desde el principio hasta el final y seguir por el mismo camino”.

Ante la presencia de socios, hinchas, familiares, simpatizantes y allegados, el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia renovó sus autoridades y presentó a Leonardo Barrientos como nuevo presidente, quien estará al frente de la institución durante los próximos dos años. Al mandatario lo acompañará Diego Orquera como vicepresidente.

Posterior a la asunción y en representación de la nueva comisión directiva, ambos dirigentes visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para mostrar la proyección, los lineamientos y el trabajo a seguir con la institución “Aeronauta”.

“Es la primera vez que estoy en la presidencia, y como todo, cuando uno arranca algo nuevo, es con muchas ganas”, comenzó Barrientos.

Y agregó que “estuve siete años en la vicepresidencia y hoy me toca estar al frente del club, siempre estuve atrás empujando y hoy me toca estar en el punto máximo de la institución, hay que estar tranquilo y con serenidad, todo va a salir bien”.

Sobre los lineamientos de la nueva dirigencia, contó que “la idea es fortalecer las bases desde el principio hasta el final y seguir por el mismo camino, tirar todos para el mismo lado, y afianzarse en estos tiempos que están tan difíciles”.

En torno al encuentro con el titular de Comodoro Deportes, Barrientos sostuvo que “una de las cosas de las que estuvimos charlando fue sobre las obras, queremos finalizar lo que hemos comenzado, sería muy lindo terminarlas este año”.

Y sentenció: “Hernán (Martínez) está siempre a disposición, no solo para Newbery sino para toda la ciudad deportiva de Comodoro Rivadavia, es un agrado charlar con él y tenemos que trabajar juntos”.