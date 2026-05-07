Este viernes habrá boxeo en el Gimnasio municipal 1

El festival, se desarrollará a partir de las 21 y tendrá ocho peleas amateurs y una profesional.

Este viernes desde las 21, en el ring del Gimnasio municipal Nº1, se desarrollará un nuevo festival boxístico. Serán un total de ocho peleas, entre ellas una profesional.

La velada es organizada por Piñas del Sur, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes. Serán varias peleas amateurs, para seguir manteniendo activos a los boxeadores de las escuelas municipales y también de los alrededores de la región patagónica.

En ese contexto, Jonathan Sauco se enfrentará a Nicolás Barragán, buscando el cinturón -peso crucero y a 6 rounds- en la pelea de fondo. En la pelea de mujeres, tendrá de protagonistas a Morena Morales, crédito local, enfrentando a Martina Arcos de Chile.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir, hasta este jueves, en el Multirubro Amigos, ubicado en la calle Alvear al 200, por un valor de $12.000 y una vez en puerta $15.000.

En la conferencia de prensa del lanzamiento oficial estuvieron: Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, el promotor de boxeo local Vicente "El Vasco" Arisnabarreta, y los boxeadores locales.

Vicente "El Vasco" Arisnabarreta expresó su agradecimiento al Ente Comodoro Deportes por el acompañamiento en esta nueva velada.

“Serán grandes peleas, todos vienen bien preparados y, además, habrá una exhibición de las chicas para que se vayan acostumbrando al ring. Les pido a los entrenadores que todos colaboren, que la gente venga, paguen su entrada”, expresó.

Por su lado, Hernán Martínez felicitó al organizador del festival y especialmente a los deportistas que serán protagonistas de este festival.

“Verlos como van evolucionando, como están, nos pone muy contentos que puedan pelear en nuestra ciudad, sé que han hecho peleas afuera y con buenos resultados. Desde el Estado municipal siempre estaremos presente para acompañar y hacer un trabajo en conjunto”, aseguró el titular del Ente deportivo.

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Programa

Tomás Salati vs David Maripillán

Julián Oñativia vs Matías Santana

Morena Morales vs Martina Arcos

Fabricio Villafáñez vs Fabián Báez

Lucas Mouchebeuf vs Brian Mamaní

Thiago Rodríguez vs Patricio Chanampa

Jeremías Magan vs Lionel Zúñiga

Jonathan Sauco vs Nicolás Barragán.