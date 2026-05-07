Vidal inauguró cancha de césped sintético en Gregores

El gobernador Claudio Vidal encabezó el miércoles en la localidad de Gobernador Gregores, la inauguración de la cancha de césped sintético del Club Atlético Cruz del Sur.

Se trata de una obra que forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura deportiva en distintas localidades santacruceñas.

Durante el acto, acompañado por jugadores, cuerpo técnico, familias y autoridades locales, el mandatario provincial remarcó la importancia de sostener políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y acceso al deporte en todo el territorio, especialmente en las comunidades del interior provincial.

La nueva infraestructura deportiva representa un fuerte respaldo al Club Atlético Cruz del Sur, una institución que se consolidó como un espacio central para la contención y el desarrollo deportivo de niños, niñas y jóvenes de Gobernador Gregores.

En ese marco, el gobernador puso en valor el compromiso de dirigentes, vecinos y trabajadores que participaron de las tareas necesarias para concretar la obra. Señaló además que estas inversiones no solo mejoran las condiciones para la práctica deportiva, sino que fortalecen espacios de integración social y comunitaria.

La iniciativa forma parte de una primera etapa de obras que contempla la instalación de canchas de césped sintético en diferentes puntos de Santa Cruz, bajo una mirada federal orientada a ampliar el acceso a infraestructura de calidad en toda la provincia.

SINTETICO1

La obra cuenta con medidas reglamentarias y una superficie de juego de 96 metros de largo por 64 metros de ancho, dentro de un predio total de 106 por 81 metros.

La intervención alcanzó más de 8.500 metros cuadrados e incluyó la colocación de 6.144 metros cuadrados de césped sintético de alta resistencia, con un espesor de 4,4 centímetros.

Para la instalación se utilizaron 53 rollos de césped verde y dos rollos blancos destinados a la demarcación reglamentaria de las líneas de juego.

Uno de los aspectos destacados de este tipo de superficie es su durabilidad y capacidad de uso intensivo durante todo el año, incluso frente a las condiciones climáticas adversas características de la región.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz