Logró el primer puesto en el campeonato que se desarrolló en el Club Ingeniero Huergo. Segundo se ubicó Madryn A y tercero fue Trelew A.

El Mundo del Ajedrez se quedó en lo más alto del podio en el Provincial

El Mundo del Ajedrez es el nuevo campeón provincial por equipos. Tras tres años de dominio madrynense, el equipo de Comodoro se consagró campeón invicto, ganando cinco matches y empatando el restante, finalizando con un total de 11 puntos. Maximiliano Aguinaga, FM Andrés Aguilar, Martín Salamanca, Gabriel Ulloa y Fernando Rocabado fueron los integrantes de la nómina.

En segundo lugar, se ubicó el último campeón, el primer equipo del Círculo de Ajedrez Peones del Sur. Los maestros nacionales Luis Pigoni y Gustavo Slomka, Alvaro Orellana, Andrés Ipuche y Joaquín Romero formaron parte de este equipo que dio batalla hasta el final. Concluyeron la competencia con 10 puntos, ganaron todos sus encuentros y perdieron únicamente contra el campeón.

El tercer lugar fue para una grata sorpresa en esta competición, el Club de Ajedrez Capablanca. Los trelewenses presentaron dos equipos de jóvenes, donde el jugador más longevo tenía 18 años. Con Alfonso Uzcudún a la cabeza, el primer equipo realizó ocho puntos y tuvo mejor sistema que Lago Puelo, quien también consiguió ocho unidades. Ramiro Laurín, Jeremías De Los Santos y Mateo Pistone completaron el equipo de estos pequeños gigantes.

La copa fue entregada al equipo ganador por Gustavo Slomka, capitán de Peones del Sur, último campeón. Slomka expresó sus felicitaciones al club comodorense, no solo por el torneo, sino también por todo el trabajo que vienen realizando, destacando la organización del evento y la camaradería vivida durante el fin de semana.

Por otro lado, Maximiliano Aguinaga, capitán de El Mundo del Ajedrez, agradeció “a todos los que formaron parte de la organización y a quienes jugaron el torneo”. Aseveró que “estaban muy contentos y que trabajaron mucho para lograrlo”.

Desde la organización “agradecemos profundamente la colaboración de distintas instituciones y empresas que nos acompañan en esta ocasión: El Ente Autárquico Comodoro Deportes, la Federación de Ajedrez Chubutense, el Club Ingeniero Luis Huergo y su personal, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, IDI Ingeniería, Ventiluz Ingeniería y Construcción, a los socios Hugo Gandolfo y Diego Di Feo”.

Participaron en un total de 12 equipos de distintos puntos de la provincia, Trelew, Madryn, Esquel, Lago Puelo y Comodoro Rivadavia.

El torneo fue arbitrado por la AN Katherina Draguicevich y el AR Juan Carlos Mendoza. El mismo será computado para el ránking internacional, y se transmitió en vivo por internet a cargo del profesor Germán Leiva, en la plataforma lichess.org.

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PREMIOS POR TABLEROS

El torneo otorgó medallas a los mejores tableros, quienes se definieron por performance y debían jugar al menos tres partidas.

Mejor primer tablero: Gustavo Krenek, El Mundo del Ajedrez C 3.5/4 87.5 %

Mejor segundo tablero: NM Gustavo Slomka, Peones del Sur A 4/4 100 %

Mejor tercer tablero: Martín Salamanca, El Mundo del Ajedrez A 5.5/6 91.7 %

Mejor cuarto tablero: Gabriel Ulloa, El Mundo del Ajedrez A 5.5/6 91.7 %

Mejor quinto tablero: Joaquín Romero, Peones del Sur A 3.5/5 70 %

PROVINCIAL BLITZ

El sábado a la noche se disputó el torneo que otorgó el título de campeón provincial de blitz, a 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada.

El primer lugar fue para Enzo Huenelaf, del Club de Ajedrez Lago Puelo, con siete puntos de nueve. El segundo lugar fue para el FM Andrés Aguilar, de El Mundo del Ajedrez, con seis puntos y medio. El tercer lugar fue para Marzo Lucero, del Club de Ajedrez Lago Puelo, con mismo puntaje, pero peor sistema.