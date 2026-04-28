Está todo listo para el Campeonato Provincial de Ajedrez por Equipos

El Club Mundo del Ajedrez de Comodoro Rivadavia llevará a cabo a partir del 1º al 3 de mayo el Campeonato Provincial por Equipos de la Provincia del Chubut 2026. El mismo tendrá lugar en las instalaciones del Club Ingeniero Huergo en km 3, en Avenida del Libertador 450.

Se jugará utilizando sistema Suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 60 minutos + 30 segundos, y el certamen es válido por ELO internacional. Participarán equipos de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Lago Puelo.

“Serán cinco clubes en competencia, el Círculo de Ajedrez Peones del Sur, Círculo de Ajedrez de Lago Puelo, Club Capablanca y Círculo de Ajedrez de Esquel. El viernes a las 17.00 horas comenzará el torneo con su primera ronda, mientras que la segunda sería 20:30 aproximadamente. El sábado a las 10 de la mañana comenzará la tercera ronda, la cuarta será a las 15. El domingo a las 10 de la mañana se comienza a jugar y la última partida está prevista a las 13 horas, con finalización cerca de las 16 horas aproximadamente. Y el sábado tendremos el Blitz por ELO, que estará muy lindo”, aseguró el titular del Mundo del Ajedrez, Mauricio Saavedra.

Cabe destacar que el club anfitrión ahora tiene como flamante presidente al ajedrecista Mauricio Saavedra. Y tienen previsto organizar un Torneo Blitz válido por ELO el sábado por la noche a las 20:30. Por lo tanto se invita a toda la comunidad ajedrecística a presenciar las partidas y formar parte del certamen rápido, ya que serán tres días del mejor ajedrez provincial en Comodoro Rivadavia.

“Este año tuvimos renovación de comisión directiva, quedé como presidente. Estamos dando clases en el club de lunes a viernes con los profesores, Juan Carlos Mendoza, Adrián Muruchi, Germán Leiva, y un día donde se suma nuestro MF Andrés Aguilar dictando clases, por ahí comparten con “Maxi” Aguinaga y dan ajedrez más avanzado”.

“Como comisión estamos trabajando bien, tuvimos una reunión con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, buscando su auspicio y porque queremos retomar el Torneo del Cooperativismo. Creo que el año que viene lo vamos a concretar. Y para este torneo queremos agradecer como institución a Comodoro Deportes y la S.C.P.L por su colaboración para llevar adelante el Provincial por Equipos”, dijo por último Mauricio Saavedra.