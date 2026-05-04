La URA trabaja en un proyecto de captación de jugadores

La idea es sumar más gente al deporte de la guinda pero bajo una planificación estructurada junto a cada uno que integra la Unión de Rugby Austral.

El presidente de la Unión de Rugby Austral (URA) César Balcón junto al capacitador Nahuel Seri, estuvieron reunidos con el titular del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, a quien le presentaron un proyecto para trabajar en la captación de jugadores de rugby. La idea es sumar más gente en el deporte de la guinda pero bajo una planificación estructurada junto a cada Club que integra la URA.

Si bien fue una presentación preliminar del proyecto que se articulará con los clubes de rugby, también se busca el apoyo del Estado municipal. “Vinimos a presentar un proyecto desde la Unión de Rugby Austral, para la captación de chicos en la disciplina. La idea es posicionar a la Unión como centro de referencia del rugby en la Patagonia y tratar de ser el más importante, aumentar la cantidad de jugadores a través del proyecto”.

“Hernán nos recibió, nos atendió, nos escuchó y nos apoya. Esto fue una primera presentación, en 15 o 20 días nos volvemos a juntar para seguir avanzando”, aseguró Cesar Balcón.

Por su parte el entrenador y capacitador Nahuel Seri, desde el 2024, actúa como educador oficial de World Rugby en el área de Strength & Conditioning (Fuerza y Acondicionamiento), al respecto aseguró: “La idea es poder colaborar con la experiencia y traer herramientas a la Unión de Rugby Austral y también a los profesores de Educación Física. En cuanto a llevar adelante toda una planificación semanal y quizás mensual, tener en claro por edades qué trabajar y dónde apuntar en cada edad”.

“Hubo una primera parte en Comodoro con Chenque Rugby Club, trabajando en este tema, la verdad que tuvimos avances y resultados. Se trabaja muy bien en equipo, los profes que están en el club y entrenadores, siempre tienen una predisposición espectacular, se fue creciendo y avanzando. Hoy lo medimos con la cantidad de chicos que tenemos y el entusiasmo que existe. Y más allá de los resultados vemos que los chicos van al club, que se divierten y generan pertenencia. Es un poco eso lo que intentaremos llevar al deporte en general en Comodoro y seguir haciéndolo en Rada Tilly, que los clubes tengan un eje, fundamentar todo lo que se hace”, asegura Nahuel Seri.

MIRADA POSITIVA EN LA PRIMERA REUNION

Nahuel Seri, es un destacado preparador físico y educador en el rugby argentino, reconocido principalmente por su trayectoria en Hindú Club y su rol técnico dentro de la Unión Argentina de Rugby (UAR), es una pieza clave en el staff del club de Don Torcuato por más de 20 años. Su trabajo se centra en el desarrollo de la velocidad y el alto rendimiento.

“La verdad que muy bien la reunión, somos gente que estamos todos en el deporte, pensamos igual, sentimos igual, en este caso el pedido nuestro es que más gente se acerque al rugby. Lo mismo puede pasar en el atletismo, el handball, en el básquet, nosotros venimos en representación del rugby que es nuestro deporte, pero pensamos que a través de la actividad física y el deporte, más chicos pueden tener un lugar de contención. En este caso creemos que nuestros clubes y la Unión tienen ese potencial, lo tenemos que mejorar, desarrollar y explotar”, dimensiona Nahuel Seri.