Emma Díaz fue titular en la clasificación de la Sub 17 de Argentina

Con la comodorense Emma Díaz en la formación inicial, la Selección Argentina de fútbol empató este domingo 2 a 2 con Chile y accedió a las semifinales de la CONMEBOL Sub 17 Femenina que se está disputando en Paraguay. El combinado nacional ahora enfrentará a Venezuela, donde buscará la final y la clasificación al Mundial.
En el Estadio Ameliano de Villeta, Argentina selló su pase a las semifinales en la fecha 5 de la competencia que es organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y que da cuatro lugares para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Emma Díaz Paris jugó de titular en el sector derecho de la defensa y completó 63 minutos, hasta que fue reemplazada por Ludmila Cardozo Cáceres. Los goles de la albiceleste fueron convertidos por Mercedes Diz (10’) y Josefina Galarza (55’).
Con esta igualdad, Argentina finalizó en la primera posición del Grupo A con 8 puntos, los mismos que Chile y Colombia. Sin embargo, los goles a favor en enfrentamientos directos fueron determinantes para el conjunto dirigido por Meloni.
En la próxima instancia buscará llegar a la final y al Mundial cuando se enfrente con Venezuela, el miércoles 6 de mayo en el Estadio CARFEM de Ypané (horario a confirmar). El otro partido lo protagonizarán Brasil y Chile.
Cabe resaltar que, las selecciones que no resulten ganadoras de las semifinales, jugarán con las terceras de cada grupo por dos cupos mundialistas.