La comodorense arrancó en el once inicial de la “Albiceleste” en el 2-2 ante Chile. De esa manera, Argentina está en semifinales de la Conmebol que se juega en Paraguay.

Emma Díaz fue titular en la clasificación de la Sub 17 de Argentina

Con la comodorense Emma Díaz en la formación inicial, la Selección Argentina de fútbol empató este domingo 2 a 2 con Chile y accedió a las semifinales de la CONMEBOL Sub 17 Femenina que se está disputando en Paraguay. El combinado nacional ahora enfrentará a Venezuela, donde buscará la final y la clasificación al Mundial.

En el Estadio Ameliano de Villeta, Argentina selló su pase a las semifinales en la fecha 5 de la competencia que es organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y que da cuatro lugares para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Emma Díaz Paris jugó de titular en el sector derecho de la defensa y completó 63 minutos, hasta que fue reemplazada por Ludmila Cardozo Cáceres. Los goles de la albiceleste fueron convertidos por Mercedes Diz (10’) y Josefina Galarza (55’).

Con esta igualdad, Argentina finalizó en la primera posición del Grupo A con 8 puntos, los mismos que Chile y Colombia. Sin embargo, los goles a favor en enfrentamientos directos fueron determinantes para el conjunto dirigido por Meloni.

En la próxima instancia buscará llegar a la final y al Mundial cuando se enfrente con Venezuela, el miércoles 6 de mayo en el Estadio CARFEM de Ypané (horario a confirmar). El otro partido lo protagonizarán Brasil y Chile.

Cabe resaltar que, las selecciones que no resulten ganadoras de las semifinales, jugarán con las terceras de cada grupo por dos cupos mundialistas.