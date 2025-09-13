Gonzalo Santamaría se coronó campeón provincial en los Evita

El joven arquero del club Petroquímica brilló en la Sociedad Rural de Esquel. Representará a Chubut en la instancia Nacional de Mar del Plata.

El joven arquero comodorense Gonzalo Santamaría obtuvo una destacada victoria en la instancia provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 en la disciplina de tiro con arco, modalidad sala, superando a 12 competidores provenientes de distintas localidades de la provincia.

La competencia se desarrolló el último 10 de septiembre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel, con la participación de representantes de Paso del Sapo, Trevelin, Esquel y Puerto Madryn, en una jornada de gran nivel deportivo y camaradería.

Con una actuación sólida y precisa, Santamaría se quedó con el primer puesto, asegurando su lugar como referente provincial de la disciplina y marcando un nuevo logro para el tiro con arco de Comodoro Rivadavia. Gracias a este triunfo, viajará a la Instancia Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata, que se llevará a cabo el 29 de septiembre, donde representará a la provincia del Chubut frente a los mejores arqueros del país.

El campeón fue acompañado por su entrenador Ariel Rivas, arquero que se destaca a nivel nacional y referente del Club Petroquímica, quien guió al equipo durante toda la competencia. Además, la delegación contó con el acompañamiento de Karina De la Paz, quien se desempeñó como delegada y estuvo a cargo de la representación oficial.

También tuvo una gran actuación Nicolás Olivera, arquero del Club Petroquímica, quien alcanzó los cuartos de final demostrando un excelente nivel, aunque quedó fuera de la competencia en esa instancia.

Desde la organización se destacó el esfuerzo de todos los participantes y el acompañamiento de las instituciones que hacen posible el desarrollo del deporte. En este sentido, se agradece especialmente al Ente Comodoro Deportes por el apoyo y a Chubut Deportes por la organización de la instancia provincial, clave para el crecimiento de la disciplina en toda la provincia.

Con este triunfo, Gonzalo Santamaría se perfila como una de las grandes promesas del tiro con arco chubutense, llevando en alto el nombre de su ciudad y del deporte en la región.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.