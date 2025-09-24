"La calle San Martín se está muriendo", sostiene un conocido comerciante

Roque Paravatti, propietario del local de comidas STOP, advirtió sobre la caída del movimiento comercial en el casco céntrico y los efectos de la crisis petrolera. Además, relató las dificultades que atraviesa su negocio tras el incendio que sufrieron hace tres semanas.

El propietario del local de comidas STOP, Roque Paravatti, expresó su preocupación por la crisis que atraviesan los comercios de Comodoro Rivadavia, especialmente en la zona céntrica. En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, señaló que la baja en la actividad se refleja con claridad en la calle San Martín.

“La gente está dejando de venir al centro. La calle San Martín dejó de ser la que era”, sostuvo, y atribuyó esta situación a la merma del empleo en la industria petrolera: “Los despidos en el petróleo afectaron mucho el movimiento de gente en el centro”.

Paravatti lamentó que la principal arteria comercial “se está convirtiendo en una calle común” y advirtió que “a todos los comerciantes que pagamos alquiler se nos hace cada vez más difícil afrontar los costos”. En ese sentido, consideró que “va a ser muy difícil revertir esta situación, por lo menos en el mediano plazo”.

Por otra parte, el comerciante se refirió al incendio que afectó a su local hace alrededor de 20 días. “Las pérdidas fueron muchísimas porque no solo afectó la parte edilicia, sino también maquinaria y documentación impositiva”, explicó.

Actualmente, Paravatti y su equipo se encuentran en la primera etapa de refacciones y a la espera de que el seguro cubra parte de los daños. “Queremos volver a funcionar como local, pero para eso necesitamos la ayuda del seguro”, manifestó.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Mucha gente se solidarizó con nosotros tras el incendio. Sabemos el aprecio que nos tienen y por eso estamos trabajando para poner en marcha nuevamente el local”.