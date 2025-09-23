Se conocen las ofertas de las dos empresas que buscan prestar el servicio

Este miércoles se conocerán las propuestas económicas de las empresas que pretenden prestar el servicio de transporte en Comodoro.

La licitación se llevará adelante a partir de las 12 horas, en la sala de reuniones municipal. Allí estará el intendente Othar Macharashvili, junto con representantes de las dos empresas que se presentaron oportunamente para brindar el servicio de transporte urbano y suburbano en la ciudad.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, sostuvo que “Patagonia Argentina SRL y el Grupo MR SRL, son las dos firmas cotizantes; ya pasaron la evaluación formal y administrativa”.

“Ambas empresas quedaron sin observaciones y este miércoles, después de 20 años, se concretará la apertura del sobre con la propuesta económica para las condiciones del pliego del servicio público concesionado para los próximos 10 años de la ciudad”, destacó el funcionario.

Además, indicó que se espera una evaluación rutinaria y que las propuestas estén a la altura de las expectativas que tiene el ciudadano. Hay que recordar que el servicio prestado por Patagonia Argentina tiene una extensión hasta el próximo 1 de diciembre, plazo dentro del que debería realizarse el proceso de análisis y adjudicación del nuevo contrato.

En este contexto, Bohe manifestó que “una de las empresas es muy conocida y tiene mucho arraigo en la ciudad y la otra es de otra provincia argentina. Las dos cubren los requerimientos formales, administrativos, patrimoniales y ambas cuentan con antecedentes sobrados en la prestación del servicio. Por eso esperamos que estén a la altura del resto de los requerimientos de un pliego muy ambicioso, que fue elaborado en el Concejo Deliberante con la asistencia de la Universidad”, concluyó.